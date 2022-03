La serie prequel di IT è finalmente realtà, o quasi. In queste ore è venuto a galla che HBO Max sta lavorando allo sviluppo di Benvenuti a Derry, la serie che sarà u prequel del film e che, quindi, racconterà eventi precedenti a quelli della pellicola.

Secondo quanto riferito, HBO Max sta sviluppando Welcome to Derry, una serie prequel ambientata nella cittadina immaginaria delle opere di Stephen King per raccontare “la storia delle origini di Pennywise il Clown e l’alba della maledizione che da 27 anni perseguita la piccola città del Maine”.

Al momento non è ancora chiaro se ci sia stato ufficialmente un ordine di episodi o il via libera a Welcome to Derry o se appariranno i personaggi dei film IT in due parti, ma tanto basta per mandare in estati i fan del film. Meglio nota come la città natale del Losers Club in IT, Derry è anche la location del racconto di King The Bird and the Album e dei romanzi Insomnia e 22/11/63, ed è una città segnata da misteriose apparizioni.

Trecentoquaranta coloni sono scomparsi dopo aver fondato la Derry Township nel 1741 e altre 91 hanno fatto la stessa fine dopo aver firmato la carta che istituiva la città. A queste misteriose scomparse possiamo unire il massacro della banda di Derry Padrinos del 1864 e l’esplosione di Kitchener Ironworks che uccise 102 persone la domenica di Pasqua del 1906. Sono molti quelli che si sono soffermati sulla mitologia presente nel libro e anche sull’entità che ha perseguitato la città, sarà questo che la serie prequel di IT esplorerà adesso e in che modo?

Il regista di IT Andy Muschietti ha spiegato all’epoca il suo interesse per questi dettagli: “È sempre emozionante pensare di esplorare alla fine questa mitologia. È molto eccitante. Ma, per ora, non c’è nulla sul tavolo”. Adesso sembra che quel tavolo sia pieno di scartoffie, quelle che potrebbero dare vita ad un prequel da brividi, sia in positivo che in negativo.