“Sono stufo di sporcarmi le mani di sangue, Wendy” così esordisce Marty nel trailer della parte 2 di Ozark 4. Netflix ha svelato un’anteprima degli ultimi sette episodi della serie tv, che chiuderanno la saga dei Byrde.

Il finale della prima parte aveva lasciato una Ruth Langmore sconvolta per la morte di suo cugino Wyatt. Furiosa, la giovane si era scagliata proprio contro la famiglia protagonista, scoprendo che il nipote di Navarro era il responsabile di tutto. Non avendo nulla da perdere, Ruth si era messa in macchina, lanciandosi alla caccia di Javi.

“Marty e Wendy non possono evitarlo, e Ruth vuole che accada”, ha dichiarato lo showrunner Chris Mundy, parlando di come avverrà l’incontro tra lei e Javi. “È più un’ora di episodio piuttosto intensa dal punto di vista emotivo.” Parlando del rapporto tra Wendy, Marty e Ruth: “Per i Byrde, la resa dei conti è agli ultimi sette episodi: sono pronti a restare, oppure ne usciranno? E cosa vuol dire in termini di partnership? Penso che gli ultimi sette episodi riguardino piuttosto intensamente il matrimonio e la famiglia. E Ruth è un’estensione di quella famiglia.”

Nel trailer della parte 2 di Ozark, i coniugi Byrde sono divisi: mentre Marty si sente responsabile di quanto accaduto alla famiglia di Ruth, Wendy cerca di dissuaderlo, facendogli notare come lei e i suoi figli vengano sempre messi al secondo posto. “Se Javi muore, tutto quello per cui abbiamo lavorato, andrà in pezzi”, afferma il patriarca dei Byrde nel trailer. E la scena successiva ci mostra una decisa Ruth avanzare sul nipote criminale di Navarro e sparargli diversi colpi, ferendolo – apparentemente almeno – a morte.

Se ciò fosse confermato, ci troveremo di fronte a un enorme spoiler. Eppure alcune sequenze mostrano Javi prigioniero, quindi probabilmente è sopravvissuto? Non ci è dato sapere.

Come finirà Ozark? L’appuntamento con gli ultimi sette episodi della serie con Jason Bateman, Laura Linney e Julia Garner è fissato al 29 aprile 2022.

Di seguito il trailer della seconda parte di Ozark 4:

