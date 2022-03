I Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 sono già stati ribattezzati, nonostante le loro recente uscita commerciale e per un motivo inaspettato. I pieghevoli di punta del brand sud-coreano non avranno più la Z all’interno della loro nomenclatura. La decisione di marketing è stata presa in alcuni paesi e ha decisamente a che fare con la guerra attuale tra Russia e Ucraina.

Sui carrarmati russi impegnati nell’occupazione dell’Ucraina campeggia il simbolo della Z, emblema della ribattezzata “operazione speciale” di Putin contro il paese guidato da Zelensky. La semplice lettera, al momento, rappresenta un vera e propria ideologia politica, per nulla condivisa da buona parte del mondo occidentale. Per non cadere in incomprensioni di sorta e polemiche superflue, ecco che Samsung ha deciso semplicemente di eliminare la lettera corrispondente dal nome dei prodotti, anche se solo in alcuni mercati.

In particolare nei paesi Baltici, come Estonia e Lettonia, ossia in nazioni geograficamente e storicamente molto vicine alla Russia, sui siti corrispettivi siti Samsung sono comparsi i riferimenti ai semplici Galaxy Fold 3 e Flip 3. I dispositivi pieghevoli compariranno ben presto così rinominati nel nuovo materiale pubblicitario cartaceo. Per i contenuti online si è trattato di una modifica ben meno importante e gravosa e soprattutto immediata.

Il cambio di denominazione dei Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 arriverà anche altrove e dunque in Italia? Per ora la stessa Samsung non ha fornito nessuna comunicazione in proposito alla sua futura strategia. Sarebbe verosimile ritenere che la modifica della nomenclatura si concretizzi un po’ ovunque, soprattutto a seguito del perdurare del conflitto bellico. E pensare che la Z identificativa degli smartphone pieghevoli era stata individuata per rappresentare la natura foldable dei dispositivi in maniera molto intuitiva e semplice. Mai Samsung e nessun altro poteva immaginare che ben presto le cose sarebbero cambiate.

Continua a leggere su optimagazine.com