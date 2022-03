Ogni mercoledì – a partire da questa sera – il palcoscenico del TAM di Napoli si tingerà di grande musica/live: la rassegna musicale promossa dalla sala-teatro dei Gradini Nobile vedrà, infatti, protagonisti Raiz e i Radicanto, Fabiana Martone, Erica Mou, Apice e Annibale.

Ad aprire la kermesse – stasera alle ore 21.00 – saranno Raiz e i Radicanto con il loro concerto intitolato “Musica immaginaria mediterranea”, ideal epunto di incontro tra cantighe sefardite, salmi, canzone napoletana, ritmi nordafricani, mediorientali, asiatici. Ballate acustiche, intense, legate con dolcezza ed efficacia all’alternanza delle stagioni della vita umana. I brani resi celebri da Raiz con gli Almamegretta – da “Nun te scurdà” a “Respiro” – in un progetto-live che sarà presto ‘imprigionato su vinile con il titolo di “Astrigneme” (Fonè Records).

Raiz e i Radicanto protagonisti del primo appuntamento della rassegna promossa dal TAM di Napoli



Mercoledì 6 aprile, Erica Mou presenterà al pubblico del TAM il suo ultimo disco “Nature” (ADA Music Italy), in cui la cantautrice pugliese racconta le nature umane, usando l’italiano, l’inglese e il dialetto della sua terra su sonorità pop elettroniche, mentre mercoledì 13 aprile, l’appuntamento sarà con Fabiana Martone e “Living in shadows and light” (Inner Circle Music), disco-omaggio a Joni Mitchell, che accompagna il pubblico nello straordinario mondo jazz-cantautorale. La Martone, che alcuni anni fa ha preso parte al progetto musicale di Optima Italia “Hanno Ucciso Candy Candy“, proporrà una selezione di sette brani, tra i più significativi della produzione della cantautrice canadese Mitchell: “Shadows and light”, “In France they kiss on main street”, “Good must be a boogie man”, “Edith and the kingpin”, “God must be a boogie man”, “Woodstock” e “Last chance lost”.

Fabiana Martone, protagonista dell’appuntamento in musica del TAM di mercoledì 13 aprile 2022

Mercoledì 20 aprile, il TAM ospiterà la tappa napoletana del FORT APICE TOUR di Apice, che presenterà il suo nuovo album “Attimi di sole” (La Clinica Dischi). La rassegna si chiuderà mercoledì 27 aprile con Nicolò Annibale, in arte Annibale che presenterà dal vivo il suo disco “Elefanti”, cantato in italiano e napoletano, con sonorità che spaziano tra il soul e il pop, in cui vengono raccontati l’amore, la solitudine, la tristezza, la lontananza e la speranza.