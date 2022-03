Realme ha fatto sapere, tramite un comunicato stampa, che lancerà un nuovo telefono della serie Realme 9 dotato di un sensore di immagine Samsung ISOCELL HM6 da ben 108MP. Anche se il produttore cinese non pare ancora aver confermato il nome esatto del dispositivo, si ipotizza che potrebbe chiamarsi Realme 9 4G. La tecnologia NonaPixel Plus del sensore di immagine ISOCELL HM6 da 108MP, grazie al binning di pixel 9Sum, è capace di assorbire il 123% di luce in più rispetto al sensore di immagine ISOCELL HM2, così da acquisire immagini più luminose. Come bonus, la tecnologia ultra-zoom del sensore consentirà agli utenti di scattare splendide foto ingrandite con dettagli di elevata qualità. Vediamo insieme alcuni dettagli tecnici, secondo le ultime indiscrezioni.

I recenti rapporti hanno confermato che il presunto Realme 9 4G farà il suo debutto nel mese di aprile 2022, ormai alle porte. Si presuppone che il telefono sia stato individuato su diverse piattaforme di certificazione, come FCC, NBTC, BIS ed EMT. Queste certificazioni suggeriscono che lo smartphone potrebbe essere diretto a più mercati nelle prossime settimane. Le voci in circolo rivelano un Realme 9 4G dotato di una batteria da 5000mAh, che potrebbe supportare una ricarica rapida a 33 W. Il dispositivo potrebbe essere dotato di una fotocamera frontale da 16MP. Il telefono dovrebbe offrirsi nel taglio con 8GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno.

ARTICOLI CORRELATI

Le altre specifiche del Realme 9 4G, il cui codice prodotto è RMX3521, restano segrete, ma la speranza è che i rapporti più recenti possano fornire maggiori dettagli sullo smartphone. Il device sarà venduto nelle seguenti colorazioni: Meteor Black, Stargaze White e Sunburst Gold. Ricordiamo che la gamma Realme 9 comprende, fino ad oggi, quattro modelli, ossia: Realme 9i, Realme 9 5G, Realme 9 5G SE, Realme 9 Pro e Realme 9 Pro+. Dunque, il Realme 9 4G dovrebbe essere il quinto della serie.

Continua a leggere su optimagazine.com