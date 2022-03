Brusca frenata per il nuovo stadio di Milano. Il glorioso Giuseppe Meazza in località San Siro mostra evidenti i segni del tempo e dell’usura. San Siro è ancora la Scala del Calcio, lo stadio più famoso e ricco di trofei d’Italia. Ma San Siro è ormai diventato inadeguato alle esigenze della moderna fruizione dello spettacolo e della competizione calcistica.

Inter e Milan lavorano da tempo su diversi progetti che riguardano San Siro. Una vicenda che si sviluppa da anni con fasi alterne. I due club avevano pensato addirittura a costruirsi ciascuno il proprio stadio imitando l’investimento della Juventus per lo Stadium o dell’Atletico di Madrid per il Wanda Metropolitano.

Un’altra ipotesi era la demolizione di San Siro e la costruzione di un nuovo stadio sul modello di quanto realizzato a Londra con il mitico Wembley. Ad un certo punto di questa partita urbanistica l’ipotesi vincente sembrava esser quella di una completa “rigenerazione” di San Siro, modello Bernabeu a Madrid per intenderci.

Mesi ed anni di discussioni ed incontri non hanno condotto a nulla di positivo. Al punto che MIlan ed Inter hanno comunicato al Sindaco di MIlano Beppe Sala il loro cambio di rotta riguardo al futuro di San Siro (leggi di più). Le due società sono pronte a dire addio a San Siro e costruire , stavolta insieme, un nuovo stadio ex novo per giocare la gare di Serie A e le coppe internazionali.

La vicenda è molto complicata ed ha ancora tanti capitoli da scrivere. Ma la situazione di San Siro è una delle ragioni per le quali l’Italia di Mancini e Gravina non parteciperà ai Mondiali 2022. Impianti obsoleti, scomodi , inospitali. Questa la situazione dell’impiantistica in Italia. Altrove, specialmente in Inghilterra e Germania, le arene sportive sono diventate accoglienti per un divertimento calcistico a trecentosessanta gradi.

E’ del tutto evidente che uno stadio fatiscente non favorisce la presenza del pubblico ed allontana i potenziali spettatori, specialmente i più giovani, dagli spalti. In Italia gli esempi virtuosi si contano sulle dita di una mano: il già citato nuovo Stadium della Juventus, la rigenerazione di Udine e Bergamo, Frosinone. Nulla di nulla a Roma, Milano, Napoli che pure sono le città più popolose ed importanti d’Italia. E nelle quali si concentra la metà se non di più dei tifosi di calcio.

La vicenda di San Siro, che speriamo possa mutar verso, è l’ennesimo esempio di una decadenza complessiva del Sistema Italia che resta fuori dai Mondiali, non solo di Doha ma anche urbanistici.

