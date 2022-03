Debutta Perry Mason su Rai4, per inaugurare un mercoledì all’insegna del giallo. Dal 30 marzo, al via la nuova serie tv dedicata al celebre avvocato/investigatore creato dalla penna dello scrittore statunitense Erle Stanley Gardner. Ogni settimana andrà in onda un episodio in prima visione della prima stagione della serie che esplora le origini dell’amato personaggio, mostrandolo nella inedita veste di investigatore privato, prima che indossasse la toga da avvocato.

Creato nei primi anni Trenta da Erle Stanley Gardner, Perry Mason è il noto protagonista di oltre ottanta pubblicazioni, tra romanzi e racconti brevi, diventato un beniamino degli appassionati di “gialli”. Il nome è diventato famoso sullo schermo grazie alle interpretazioni di Warren William, realizzati proprio a partire dagli anni ’30, ma soprattutto alla serie televisiva degli anni ’50 con Raymond Burr – riportata poi in tv dalla metà degli anni Ottanta.

Perry Mason su Rai4 è una serie prequel ideata da Rolin Jones e Ron Fitzgerald, già sceneggiatori e produttori di Weeds e produttori di Boardwalk Empire e Westworld, che vanta tra i produttori anche il divo hollywoodiano Robert Downey Jr. In questa nuova versione, l’arguto protagonista non è ancora uno stimato avvocato, ma un investigatore privato nell’oscura Los Angeles degli anni Trenta. Il ritorno allo sfondo storico originario dei romanzi è occasione per una gustosa immersione in atmosfere noir e trova perfetta incarnazione nel protagonista Matthew Rhys, noto al pubblico per aver ricoperto il ruolo di Philip Jennings nella serie The Americans.

Ambientata nella Città degli Angeli durante il periodo della Grande Depressione, la prima stagione di Perry Mason vede Mason occuparsi del caso di Charlie Dodson, un bambino di appena un anno misteriosamente scomparso. A fornire un utile supporto a Perry Mason ci sono la sua segretaria Della Street, interpretata da Juliet Rylance, Pete Strickland (Shea Whigham), prezioso compagno di lavoro del detective, e il poliziotto Paul Drake (Chris Chalk), abile nelle investigazioni, ma osteggiato al distretto di polizia a causa del colore della sua pelle. Nel cast della serie tv anche Tatiana Maslany nei panni della predicatrice Alice McKeegan.

Candidata a un Golden Globe e a due premi Emmy, la prima stagione di Perry Mason è stata un grande successo di pubblico e critica. L’appuntamento è per stasera su Rai4 dalle 21:20.