Dopo aver fatto parlare di sé per quel gesto rabbioso e istintivo messo in scena durante la notte degli Oscar, Will Smith chiede scusa a Chris Rock e lo fa con un lungo post su Instagram.

Lo schiaffo a Chris Rock

Per ore si è parlato di una possibile gag. Ciò che è accaduto durante la notte degli Oscar è stato oggetto di polemiche, meme, riflessioni e prese di posizione più o meno polarizzate. Morgan, ad esempio, ha paragonato l’atteggiamento di Chris Rock a quello di Bugo e del suo staff, per questo sui social ha difeso il gesto di Will Smith.

L’attore, infatti, ha reagito con violenza contro il comico Chris Rock dopo che quest’ultimo ha fatto una battuta sul taglio di capelli della moglie Jada Pinkett Smith, che per via dell’alopecia è rasata a zero. Rock ha detto che sarebbe perfetta per interpretare Soldato Jane 2, secondo capitolo di Soldato Jane in cui Demi Moore ha recitato con la testa rasata. Will Smith lo ha raggiunto sul palco e lo ha colpito con uno schiaffo in diretta mondiale. Poco dopo si è scusato per il gesto mentre ritirava l’Oscar come migliore attore protagonista per il film King Richard. Nelle ultime ore sono arrivate le scuse formali.

Will Smith chiede scusa a Chris Rock

Nella nota pubblicata si social, Will Smith chiede scusa a Chris Rock, ma anche all’Academy e alla famiglia Williams, protagonista del film King Richard in cui l’attore interpreta Richard Williams, padre delle future campionesse del tennis Venus e Serena. Ecco il messaggio pubblicato da Will Smith.

“Vorrei scusarmi pubblicamente con te, Chris. Ho esagerato e mi sono sbagliato. Sono imbarazzato e le mie azioni non erano indicative dell’uomo che voglio essere. Non c’è posto per la violenza in un mondo di amore e gentilezza. Vorrei anche scusarmi con l’Academy, i produttori dello spettacolo, tutti i partecipanti e tutti coloro che guardano in tutto il mondo. Vorrei scusarmi con la famiglia Williams e la mia famiglia di King Richard. Mi dispiace profondamente che il mio comportamento abbia macchiato quello che è stato un viaggio altrimenti stupendo per tutti noi. Sono un lavoro in corso“.

Con queste parole Will Smith chiede scusa a Chris Rock e a tutti coloro che hanno assistito alla scena che, considerato questo messaggio, non sarebbe stata preconfezionata per motivi di share.