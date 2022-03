Il nuovo singolo di Mick Jagger è Strange Game, un brano che farà parte della colonna sonora della serie TV Slow Horses di James Hawes. La canzone uscirà in simultanea con la spy story ispirata da un libro di Mick Herron.

Strange Game uscirà il 1° aprile 2022 su tutte le piattaforme in corrispondenza con l’uscita di Slow Horses su Apple TV+. A questo giro il frontman dei Rolling Stones ha lavorato a 4 mani con il compositore Daniel Pemberton. I due hanno collaborato a distanza. Mick Jagger ha raccontato a Variety che la scrittura del brano è avvenuta su Zoom, con il cantautore britannico che mostrava al compositore le parti per chitarra che aveva progettato: “Un’esperienza davvero bizzarra”, ha commentato Jagger.

Per scrivere il testo Mick Jagger dice di essersi ispirato a Jackson Lamb, protagonista di Slow Horses interpretato sa Gary Oldman. Per questo il frontman degli Stones dice che ciò che è venuto fuori è “una canzone sinistra”, data la scelta di non cimentarsi in qualcosa di troppo irriverente né troppo serio.

Nella sua carriera solista Mick Jagger ha pubblicato 4 album: She’s The Boss (1985), Primitive Cool (1987), Wandering Spirit (1993) e Goddes In The Doorway (2001), mentre l’ultimo singolo England Lost è uscito nel 2017. Strange Game non è l’unica colonna sonora scritta dal cantautore britannico. L’ultima volta è stata per il film Alfie (2004), con i brani Old Habits Die Hard, Blind Leading The Blind, Let’s Make It Up e Lonely This Christmas.

Daniel Pemberton descrive con queste parole la collaborazione con Mick Jagger:

“Lavorare con Mick Jagger è stata una delle collaborazioni più emozionanti della mia carriera professionale. Penso che siamo riusciti a creare un tema incredibilmente unico e originale e non vedo l’ora che il resto del mondo lo ascolti”.

Il regista James Hawes ha detto, invece:

“Abbiamo sempre voluto una canzone che desse il tono allo show e c’era solo un nome nella mia mente: Mick Jagger. Sentire il brano per la prima volta è stato assolutamente emozionante. Il testo e la performance di Mick hanno totalmente inchiodato l’atmosfera di Slow Horses, con tutto l’umorismo e la spavalderia che avevo sognato”.

Nell’attesa di ascoltare il nuovo singolo di Mick Jagger ricordiamo che i Rolling Stones saranno a Milano il 21 giugno 2022 per un attesissimo concerto allo Stadio San Siro.