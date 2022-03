Dopo avervi parlato di Honor X9 eccoci qui pronti a fare lo stesso sul conto di Honor X7, anch’esso previsto nel breve periodo. Il telefono includerà uno schermo LCD da 6.74 pollici con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel) e frequenza di refresh rate a 90Hz. Il telefono sarà spinto dal processore Snapdragon 680 con GPU Adreno 610, 4GB di RAM (+2 virtuali) e 128GB di storage interno (espandibile tramite microSD).

La fotocamera posteriore presenterà un sensore principale da 48MP (apertura f/1.8), un ultra-grandangolare da 5MP (apertura f/2.2), uno di profondità da 2MP (apertura f/2.4) ed un sensore macro da 2MP (apertura f/2.4). Non mancano il flash LED e la videoregistrazione FHD zoom digitale fino a 8x. La fotocamera frontale includerà un unico sensore da 8MP (apertura f/2.0). Honor 7X pare supporterà le connettività 4G LTE, DualSIM, Bluetooth 5.1 LE, Wi-Fi 5, jack per le cuffie da 3.5mm, GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo (non ci sarà l’NFC, e quindi mancherà la possibilità di effettuare pagamenti contactless presso i POS abilitati, così come pure il 5G, che mancherà per quanto riguarda questo telefono).

Presente il lettore di impronte digitali laterale. La batteria avrà una capacità di 5000mAh con supporto alla ricarica SuperCharge a 22,5W. Le colorazioni in cui il device verrà reso disponibile sono Titanium Silver e Ocean Blue. Le dimensioni generali saranno pari a 167,6 x 77,2 x 8,6 mm, distribuite in un peso di 198 gr. A bordo troverete Android 11 con Magic UI 4.2 (non l’ultima major-release dell’OS mobile di Google, che comunque non dovrebbe tardare ad arrivare). Cosa ne dite, potrebbe andare bene per voi? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box che vedete qui sotto: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

