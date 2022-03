Se siete alla ricerca di auricolari wireless di ottima qualità, non potete lasciarvi scappare la buona offerta di quest’oggi presente su Amazon e che riguarda gli AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021). Sono accessori audio che presentano caratteristiche di alto livello, per rendere impeccabile qualsiasi tipo di ascolto. Ebbene l’occasione giusta per riuscire ad averli finalmente tra le mani è arrivata, visto come questi AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) siano acquistabili ad un prezzo più vantaggioso nella giornata odierna su Amazon.

Nuova offerta per gli AirPods Pro su Amazon il 29 marzo a prezzo competitivo

Altro aggiornamento, dunque, dopo quello di qualche giorno fa. Notiamo infatti come sia stato applicato uno sconto del 30% sul prezzo consigliato in precedenza che era di 279 euro, in questo modo il costo finale risulta essere di 194,99 euro. Si mantiene quindi ancora stabile rispetto all’ultima volta che abbiamo segnalato quest’offerta presente su Amazon, ma potrebbe cambiare nelle prossime ore. Per evitare di rimanere a bocca asciutta, è bene approfittarne ora ed acquistare questi AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021).

Offerta Apple AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) Cancellazione attiva del rumore per bloccare i rumori esterni e...

Modalità Trasparenza per sentire il mondo intorno a te

La disponibilità sul famoso sito di e-commerce è immediata e se l’acquisto viene fatto nel giro di poche ore, tali accessori potranno arrivare a casa vostra già nella giornata di domani. La spedizione è gratuita e c’è anche la possibilità di acquistarli a rate grazie a Cofidis, non affrontando tutta la spesa in un’unica volta. Vediamo a questo punto quali sono le caratteristiche di spicco di questo AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021).

In primis si nota la cancellazione attiva del rumore in modo da bloccare i rumori esterni e potersi immergere totalmente nell’ascolto. Se poi si ha necessità di restare vigili su ciò che accade all’esterno, spazio alla modalità trasparenza. Con questi auricolari è stato anche introdotto l’audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa, per un suono tridimensionale. Non manca nemmeno l’EQ adattiva che calibra la musica in base alla forma del proprio orecchio. Infine si tratta di auricolari resistenti al sudore e all’acqua. Sta ora a voi decidere se approfittare o meno di tale offerta per AirPods Pro.