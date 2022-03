Sono stati annunciati i concerti di Sangiovanni nel 2022. Il cantante si esibirà dal vivo nelle prossime settimane, e per tutta l’estate, per presentare ai fan i brani contenuti nel nuovo disco di inediti, in uscita nei prossimi giorni.

Si intitola Cadere Volare il nuovo album di Sangiovanni e sarà disponibile, nei negozi e negli store digitali, dal prossimo 8 aprile.

A seguire, il cantante darà il via al Cadere Volare Live Tour, occasione per ascoltare live tutti i brani inediti contenuti nell’omonimo progetto discografico che vede la luce dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2022 con la canzone Farfalle.

I concerti di Sangiovanni nel 2022 inizieranno il 7 luglio da Pordenone e lo porteranno a Mantova il giorno 8. Il 10 Sangiovanni è atteso a Ferrara e il 14 a Morrovalle (MC). Il 16 luglio si esibirà ad Alba e il 20 a Bergamo per poi spostarsi il 23 a Bellinzona e il 28 a Rosolina Mare. Il 29 luglio sarà in concerto a Cervia.

Per il mese di agosto, si inizia il 4 con un concerto a Follonica per proseguire verso Castiglioncello e Asiago rispettivamente il 5 e il 7. Il 25 agosto Sangiovanni sarà a Ragusa e il 27 a Catania, il 28 a Campofelice di Roccella e il 30 a Roccella Jonica.

I biglietti per tutte le date annunciate oggi sono disponibili in prevendita su TicketOne, online e nei punti vendita fisici.

I concerti di Sangiovanni nel 2022

7 luglio: Pordenone

8 luglio: Mantova

10 luglio: Ferrara

14 luglio: Morrovalle (MC)

16 luglio: Alba (CN)

20 luglio: Bergamo

23 luglio: Bellinzona

28 luglio: Rosolina Mare (RO)

29 luglio: Cervia (RA)



4 agosto: Follonica (GR)

5 agosto: Castiglioncello (LI)

7 agosto: Asiago (VI)

25 agosto: Ragusa

27 agosto: Catania

28 agosto: Campofelice di Roccella (PA)

30 agosto: Roccella Jonica (RC)