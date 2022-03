Il gesto generoso degli Scorpions per l’Ucraina è andato in scena ieri sera, lunedì 28 marzo 2022, durante uno show della band di Klaus Meine a Las Vegas. Gli Scorpions hanno modificato il testo della super hit Wind Of Change per dedicarla al popolo ucraino dilaniato dalla guerra.

Wind Of Change

Wind Of Change è una delle più grandi power ballad contro la guerra del mondo del rock. Klaus Meine la scrisse nel 1989 nel contesto del Moscow Music Peace Festival tenutosi a Mosca e la inserì nel disco Crazy World degli Scorpions nel 1991. Con questo brano la band raccontò la gioia del popolo dopo la caduta del muro di Berlino e dopo la fine del regime comunista.

Negli anni Wind Of Change divenne uno degli inni pacificisti più popolari del mondo, tanto da risultare attuale in ogni contesto in cui insiste un conflitto. Anche oggi, con l’avanzata russa in Ucraina e la crisi che coinvolge tutta l’Europa – e non solo – Wind Of Change degli Scorpions viene intonata come energia di incoraggiamento per le popolazioni che tremano sotto le bombe.

Gli Scorpions per l’Ucraina

In questi giorni la band tedesca è impegnata nella residency Sin City Nights a Las Vegas insieme agli Skid Row. Ieri sera, dal palco dello Zappos Theater al Planet Hollywood Resort & Casino, Klaus Meine ha pronunciato queste parole: “Questa canzone è una richiesta di pace e voglio dedicarla al coraggioso popolo ucraino. Penso che questa sera dovremmo cantarla ancora più forte”.

Poco dopo sono partite le prime note di Wind Of Change, con il testo dell’incipit modificato in virtù della situazione attuale. I versi: “”Follow the Moskva/Down to Gorky Park/Listening to the wind of change” sono diventati: “Listen To my Heart: it says Ukraina, waiting for the wind of change”, una netta differenza tra le due versioni. Nella versione originale il vento del cambiamento era già arrivato, mentre nella versione degli Scorpions per l’Ucraina il popolo sta aspettando che i venti della pace.