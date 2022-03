Tocca A Noi – Musica Per La Pace è l’evento che andrà in scena a Bologna martedì 5 aprile. L’ingresso è libro e gratuito, l’obiettivo quello di raccogliere fondi a sostegno di Save The Children, Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio garantendo loro un futuro.

L’evento di Bologna, nello specifico, avrà l’obiettivo di aiutare i bambini e le bambine coinvolti nel conflitto in Ucraina.

Tocca A Noi – Musica Per La Pace nasce da un’idea de La Rappresentante di Lista e coinvolgerà numerosi artisti del panorama musicale italiano, uniti per la pace.

Una lunga maratona vedrà alternarsi sul palco alcuni tra gli artisti italiani più amati, che hanno unito le forze – e le voci – per ricordare l’urgenza di fermare le violenze in Ucraina e sensibilizzare ad attività di dialogo e di cooperazione, per garantire la pace nel mondo.

Si può contribuire donando 2 euro con un sms al 45533 e 5 o 10 euro chiamando lo stesso numero da rete fissa.

Il Sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha accolto con piacere l’appello lanciato su Twitter da La Rappresentante di Lista: “Un concertone per raccogliere fondi per i profughi e la popolazione colpita. Noi ci saremmo. Chi vorreste su quel palco? Colleghe, amici, musiciste, cantanti, facciamo qualcosa!”, rispondendo: “La Città di Bologna è a disposizione”.

Lo spettacolo sarà trasmesso in prima serata giovedì 7 aprile su Rai3 e su Rai Radio Due. Sul palco tanti ospiti, da Elodie ed Elisa a Rancore, Gaia e Gianni Morandi. Ci saranno anche Noemi e Diodato.

Gli ospiti

BRUNORI SAS, DIODATO, ELISA, ELODIE, FAST ANIMALS AND SLOW KIDS, GAIA, GIANNI MORANDI, NOEMI, PAOLO BENVEGNÙ, RANCORE, THE ZEN CIRCUS.

A condurre l’evento, ANDREA DELOGU che guiderà lo spettacolo, con la partecipazione di EMA STOKHOLMA, MARCO BALIANI e DANIELE PIERVINCENZI.

La trasmissione radiofonica e quella televisiva sono a cura di Massimo Martelli, per la regia di Fabrizio Guttuso.