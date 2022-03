Giungono ottime notizie per chi è sempre a caccia di nuove emoji WhatsApp. Il download delle ben note faccine e simboli previste dalla versione Unicode 14.0 è appena stato reso disponibile per chi ha un dispositivo Android e partecipa al programma beta dell’app di messaggistica. Questo passaggio era già stato garantito ai possessori di iPhone con l’aggiornamento \5.4, e ora tocca anche ai device con OS Google nella versione test Android 2.22.8.8.

Nell’immagine di apertura articolo sono presenti appunto i nuovi emoji WhatsApp appena messi a disposizione dagli sviluppatori. Per molti di quelli mostrati ci sono anche diverse versioni che si riferiscono al diverso colore della pelle. Come già detto, solo i beta tester che hanno aderito al relativo programma WhatsApp sul Play Store potranno già beneficiare delle novità. Seguirà poi la stessa implementazione per tutti ma in tempi ancora non chiari.

Le nuove emoji

Quali sono le nuove emoji WhatsApp appena rese disponibile in download anche per gli Android? Le novità non sono poche e sono in buona parte tutte elencate di seguito. Ci si potrà esprimere fin da subito con il volto che si scioglie, con quello con occhi aperti e mano sulla bocca, con l’espressione degli occhi che sbirciano, con il viso con linea tratteggiata o quello che trattiene lacrime. Ci sono poi nuove mani introdotte da Unicode 14.0, con la colorazione della pelle variegata in base alle diverse etnie, con l’indice che punta al visualizzatore. Una novità molto attesa è rappresentata dalle mani giunte a forma di cuore che di certo saranno utilizzate in molti casi.

Tra le ultime implementazioni degli sviluppatori, ci sono quelle relative a uomini in dolce stato di attesa, un troll, il corallo, nidi vuoti o con le uova, fagioli, vaso, una ruota e addirittura un boa. Non mancano neanche delle stampelle, dei raggi x, delle bolle, una carta di identità e il simbolo della batteria scarica.

