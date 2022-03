Nella giornata di ieri, lunedì 28 marzo, Garmin ha annunciato il nuovo D2 Mach 1, lo smartwatch GPS da aviatore dotato del classico stile orologio da pilota. Il wereable sfoggia un luminoso display touchscreen AMOLED da 1,3 pollici con risoluzione di 416 x 416 pixel, pesa 70 gr. ed è impermeabile con resistenza fino a 10 atmosfere. Inoltre, Il vetro protettivo è realizzato in zaffiro, la ghiera è in titanio ed è compatibile con i cinturini da 22mm. Il device offre strumenti avanzati per il volo, oltre a funzioni di salute e fitness per aiutare gli aviatori e gli appassionati ad immergersi nelle loro avventure.

Grazie alla durata della batteria fino a 11 giorni di utilizzo, i piloti possono affidarsi 24 ore su 24 al Garmin D2 Mach 1, così da tenere sotto controllo il tempo, ricevere avvisi automatici per condizioni mutevoli, navigare con la mappa mobile (è presente anche l’indicatore di situazione orizzontale HSI e tanto altro ancora). Insieme ad una suite completa di funzioni di monitoraggio della salute e monitoraggio delle attività, il dispositivo offre un’utilità senza pari, sia dentro che fuori dall’abitacolo. Come ha affermato Carl Wolf, vicepresidente delle vendite e del marketing di Garmin, il nuovo D2 Mach 1 offre le funzionalità aeronautiche più avanzate e le capacità di smartwatch a portata di mano, sia che si stia salendo nella cabina di pilotaggio che per un divertente volo di fine settimana, esercitandovi o volando come professionisti. Con il suo nuovo e sofisticato design, il wearable premium dimostra che l’attrezzatura professionale può anche avere un pezzo eccezionale, indipendentemente dalla destinazione.

Il nuovo Garmin D2 Mach 1 è disponibile sin da subito sul sito del produttore statunitense al prezzo di lancio di 1.199 euro. Con tale costo si può anche acquistare la variante dotata di cinturino in pelle nella colorazione Oxford Brown. Invece, al prezzo di 1.299 euro viene offerta la variante con cinturino in titanio ibrido QuickFit. Le due versioni mostrano anche un cinturino extra in silicone nero QuickFit, insieme al cavo di ricarica e l’accesso alla prova di Garmin Pilot.

