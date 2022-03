Faranno decisamente comodo a molti le reazioni con emoji su YouTube per i video della piattaforma di Google. Sono iniziati i test per l’implementazione della novità su alcuni canali: cerchiamo dunque di capire quali sono le reaction pronte a sbarcare e come funzioneranno.

Quali emoji

Le emoji su YouTube già in fase di test sono quelle presenti nell’immagine di inizio articolo. Come ben visibile, a disposizione c’è una faccina che ride, una stupita, un cuore, un’icona con coriandoli e festoni da festa, il simbolo del 100, un punto interrogativo, una lampadina e ancora un gatto che porta le zampe al viso. Già il panorama di possibilità è abbastanza vario ma è molto probabile che Google proceda all’inserimento di nuove soluzioni, anche nel brevissimo tempo (sempre in questa fase di sperimentazione).

Come funzioneranno le reazioni

Una volta spiegate quali sono le reazioni con emoji su YouTube, va spiegato anche come queste funzioneranno. In qualsiasi punto del video, ecco che nella sezione commenti toccando l’apposito tasto delle reazioni appunto e si potrà fornire il proprio riscontro con le soluzioni già citate. Sarà possibile visionare le reazioni degli altri ma queste rimarranno del tutto anonime.

Quando arriveranno dunque le reazioni per la piattaforma di contenuti video? Come già detto, ci sono solo alcuni canali che attualmente vedono introdotta la novità. Per il momento Google ha preferito una sperimentazione di nicchia della funzione. In base ai risultati di questi primi test, nel corso del prosieguo di questa primavera, l’opzione potrebbe essere resa disponibile per un maggior numero di utenti e dunque su più canali, naturalmente se i primi test forniranno i risultati sperati. Di certo la novità ha lo scopo di aumentare il tempo di permanenza sulla piattaforma e il suo uso in generale, naturalmente per aumentare gli introiti pubblicitari e i guadagni.

Continua a leggere su optimagazine.com