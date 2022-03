Honor X9 5G è stato appena lanciato in Malesia, confermando il produttore cinese come uno degli OEM più attivi nel segmento degli smartphone di fascia media. Come riportato da ‘gizmochina.com‘, parliamo della versione internazionale di Honor X30, lanciato in Cina alla fine dell’anno passato. Honor X9 5G include uno schermo LCD da 6.81 pollici con risoluzione FullHD+ di 2388 x 1080 pixel e refresh rate a 120Hz. Il telefono è spinto dal processore Snapdragon 695 a 8nm (octa-core da 2.2GHz x 2+1.8GHz x 6 Kryo 560 CPUs con GPU Adreno 619L), 8GB di RAM LPDDR4x e 128GB di storage interno (UFS 2.1).

Non manca il supporto DualSIM (nano + nano), Android 11 con Magic UI 4.2. La fotocamera posteriore include un sensore principale da 48MP (apertura f/1.8), uno di profondità da 2MP ed un sensore macro da 2MP. La fotocamera frontale presenta un sensore singolo da 16MP (apertura f/2.45). Honor X9 5G integra anche un lettore di impronte digitali laterali ed il supporto all’USB-C audio. Le connettività incluse sono il 5G SA/NSA, il Dual4G VoLTE, il Wi-Fi 802.11ac, il Bluetooth 5.1, il GPS con GLONASS e Beidou e l’USB-C (come potete vedere, il reparto è abbastanza completo). La batteria ha una capacità di 4800mAh con supporto alla ricarica rapida a 66W.

ARTICOLI CORRELATI

Il telefono verrà commercializzato nelle colorazioni Midnight Black, Titanium Silver e Ocean Blue. Per il momento sembra essere riservato esclusivamente al mercato malese, anche se non è detto che, presto o tardi, possa arrivare anche in Italia (magari tra qualche tempo e ad un prezzo anche competitivo). Non sappiamo ancora dirvi a quale prezzo il prodotto sarà venduto. Nel caso, sarebbe di vostro gradimento? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box che vedete qui sotto.

Continua a leggere su optimagazine.com