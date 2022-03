Tutti noi siamo liberi di pregare quanto e come vogliamo, ma la storia della nuova benedizione di Papa Francesco che sta girando su WhatsApp oggi 28 marzo è totalmente inventata. Una storia che non possiamo ignorare, per coloro che non vogliono farsi ingannare da fake news, come abbiamo avuto modo di riportarvi a più riprese nel corso degli ultimi anni. Cerchiamo di capire insieme come riconoscere il messaggio virale, partendo dal presupposto che notizie simili in distribuzione su WhatsApp raramente si rivelino autentiche.

Riconosciamo la benedizione di Papa Francesco su WhatsApp totalmente inventata

Come possiamo individuare la la benedizione di Papa Francesco su WhatsApp che secondo alcune analisi è inventata? A dirla tutta, circola anche su Facebook, il che mi facilita non poco le cose questa mattina. Il messaggio virale, dunque, inizia così: “Il Papa ha appena detto che dovremmo benedirci a vicenda. Per questo ti benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo“. Ci sono alcuni aspetti da chiarire, in quanto parte del nostro pubblico potrebbe pensare al lancio di un nuovo virus tramite la suddetta app, ma le cose non stanno così.

La benedizione di Papa Francesco inventata non rappresenta un inedito assoluto. A quanto pare, infatti, è stata segnalata dal pubblico già tra il 2020 ed il 2021. Inutile dire che lo scoppio della pandemia abbia dato notevole spinta a questi documenti mai approvati dal Vaticano, mentre oggi potrebbe essere tornata di moda a causa della guerra tra Ucraina e Russia che purtroppo si trascina da un mese a questa parte. A prescindere dalle motivazioni, ribadisco che il messaggio sia tutto sommato innocuo, senza veicolare alcun virus.

Catena non in grado di arrecarci danno, dunque, ma occorre ribadire che la storia della benedizione di Papa Francesco nei termini che ho portato alla vostra attenzione questo lunedì sia in tutto e per tutto una fake news