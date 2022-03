Dovremmo toccare con mano importanti novità a proposito della fotocamera dell’iPhone 14 Pro, in attesa di capire quali saranno i passi in avanti fatti sotto questo punto di vista coi modelli standard. La sentenza del giorno sui melafonini del 2022 è molto chiara e, a conti fatti, fa il paio con quella che abbiamo condiviso non molto tempo fa sul nostro magazine a proposito del processore. Proviamo a capire come potrebbero cambiare le cose quest’anno, grazie ai segnali che arrivano dagli addetti ai lavori vicini al mondo Apple.

Cosa cambierà con la fotocamera degli iPhone 14 Pro

Quali sono le migliorie che dovrebbero essere assicurate agli acquirenti di un iPhone 14 Pro? Stando a quanto riportato dall’analista Apple Ming-Chi Kuo, citato in queste ore anche da MacRumors, tutto il discorso di oggi gravita attorno ai nuovissimi sistemi di fotocamere Wide da 48 megapixel. Per farvela breve, coi modelli più avanzati della famiglia di device destinata ad essere presentata durante il mese di settembre, tutto aumenterà del 5% in ogni dimensione. Tradotto, questo vuol dire che passeremo da una larghezza di 35,01 mm a 36,73 mm e un’altezza da 36,24 mm a 38,21 mm.

Secondo Kuo, questo passo in avanti in termini di dimensioni è dovuto in buona sostanza ad un vero e proprio aggiornamento della fotocamera posteriore a 48 MP. Non si tratta della prima fonte impegnata a parlarci di una lente simile per alcuni iPhone 14 che faranno parte della serie, a testimonianza del fatto che Apple sia davvero intenzionata a fare uno step del genere nei prossimi mesi.

Questo upgrade concepito per iPhone 14 Pro, poi, dovrebbe consentire la registrazione video 8K. Un valore aggiunto non di poco conto, con il quale Apple potrà garantire un significativo passo in avanti rispetto alla classica fotocamera da 12 megapixel, ma soprattutto alle capacità di registrazione video 4K che abbiamo toccato con mano in questi mesi con gli ‌iPhone 13 Pro‌.