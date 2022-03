Ci sono delle rivelazioni relative alla prima presentazione dell’aggiornamento iOS 16 di Apple. Per una prima occhiata alla rinnovata fatica degli sviluppatori dovrebbe essere possibile fra poco più di due mesi: l’attesa non sarà dunque così lunga, tutto sommato.

Tradizionalmente, la presentazione di un nuovo aggiornamento Apple combacia con la WWDC ossia l’annuale conferenza per gli sviluppatori. Anche per quest’anno l’appuntamento dovrebbe essere lo stesso, previsto per inizio giugno. Come segnalato da un informatore più che autorevole del calibro di Jon Prosser, proprio il keynote degli esperti si terrà il giorno 6 giugno, dunque la presentazione dell’aggiornamento successivo ad iOS 15 sarebbe di scena in questa specifica data.

Nella giornata di presentazione di iOS 16 saranno di certo svelate molte delle nuove funzioni software previste da Apple. Di certo si porrà l’accento anche sui dettagli relativi alle novità di carattere grafico, dunque il rinnovato aspetto di Home, schede, pannello di controllo ma anche notifiche. Il nuovo pacchetto sarà dunque messo a disposizione degli sviluppatori nella sua primissima beta, molto probabilmente già il prossimo 6 giugno (sempre che quest’ultima data sia confermata nel corso delle prossime settimane).

Un dettaglio di non poco conto da considerare è che il primo lancio di iOS 16 potrebbe essere affidato ad un evento live con pubblico. Secondo il già citato Jon Prosser, sarebbe giunto il momento per Apple di abbandonare i keynote virtuali, grazie alla regressione della pandemia Covid-19. All’evento potrebbero prendere parte esperti e sviluppatori, anche nell’ottica di una partecipazione a laboratori e corsi in programma durante la WWDC 2022. Probabilmente, in proposito, non è stata ancora presa una decisione definitiva: molto dipenderà dal monitoraggio della pandemia in questa primavera appena iniziata. Potrebbe, in ogni caso, essere un po’ azzardato puntare ad un evento con un numeroso pubblico proveniente da diverse parti del mondo.

