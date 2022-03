Realme, azienda tecnologica cinese con sede a Shenzhen, ha fatto giungere anche nel mercato italiano due nuovi smartphone entry level, ma dotati di interessanti caratteristiche tecniche. I due modelli sono il Realme C31 e il Realme C35: quest’ultimo è il device maggiormente intrigante, dato che il primo è stato già presentato in Asia pochi giorni fa. In questo articolo, infatti, ci soffermeremo esclusivamente sul Realme C35, di cui adesso vedremo insieme i dettagli.

Il Realme C35 sfoggia un display FHD+ da 6,6 pollici con una luminosità di 600nit. A bordo integra un processore Unisoc T616 ed è dotato di un sensore per le impronte digitali posto lateralmente. Il dispositivo, che mostra uno spessore di 8,1mm per 189 gr. di peso, è un dual SIM: infatti, ospita 3 slot, due per SIM e uno per microSD. Questo modello è dotato di 4GB di memoria RAM e di 64/128GB di storage interno. Il suo vero punto di forza è il comparto fotografico: infatti, posteriormente, mostra una fotocamera principale da 50MP con apertura f/1,8, la medesima già adottata sul GT2 Pro, un sensore da 2MP b/n con apertura f/2,8 ed un sensore macro 4cm da 2MP e f/2,4. Per quanto riguarda la fotocamera anteriore, il telefono monta un sensore Sony da 8MP.

Sotto la scocca del nuovo Realme C35 troviamo il chip Unisoc con versione T616 e una batteria da 5000mAh con ricarica rapida a 18W. Quanto ai tempi di ricarica, il device passa dallo 0 al 50% in soli 49 minuti. Il sistema operativo corrisponde al Realme UI R Edition basato su Android 11. Lo smartphone entry-level è anche dotato della certificazione TUV Smartphone High Reliability Certification e Real Quality. Le colorazioni disponibili sono due, ossia Glowing Green e Blowing Black. Per quanto concerne i prezzi, da oggi 28 marzo, possiamo trovare il modello da 4/64GB a 179 euro, mentre la versione da 4/128GB a 199 euro.

