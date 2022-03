Marco Mazzoli, artefice dello Zoo di 105, vive a Miami. Sabato 26 marzo, durante la diretta di Let’s Spend Saturday Night Together, mi ha fatto una videochiamata insieme ai due Emigratis: Pio e Amedeo, che si trovano a Miami per registrare una nuova edizione del programma. Poi la linea è saltata e mi hanno mandato una foto e un video. In seguito, qualcuno nella diretta mi ha chiesto di richiamare Marco Mazzoli per sapere se è ancora in castigo. Non sapevo che “Lo Zoo di 105” fosse stato sospeso per punizione. Marco mi ha raccontato che, per un errore tecnico, una bestemmia non era stata “bippata” come doveva e per questo il programma è stato sospeso da Rete 105. Nella successiva videochiamata abbiamo parlato di cambiamenti e anche di quello che Pio e Amedeo erano andati a filmare con lui. E gli è andata bene che gli hanno fatto fare un bancomat di soli 40$, a dimostrazione che sono suoi amici. Li ha anche portati a pulir la spiaggia di Miami per togliere la plastica, azione che Marco fa spesso la domenica.

Peccato aver tolto a Marco la possibilità di fare radio, anche perché lui sulla sua pagina Facebook ha scritto:

Ciao, mi chiamo Marco Mazzoli, da quando ho 14 anni faccio una sola cosa con amore e passione: “La Radio”!

Questa espressione da “ebete” (nella foto) mi viene ogni volta che mi metto davanti ad un microfono. Perché?

Perché è il momento più bello della mia giornata, è l’unico momento in cui mi sento libero, dove si spegne la timidezza ed esce il mio vero “IO”!

La radio mi ha aiutato a superare le mie debolezze, insicurezze e le mie paure!

Quando premo “ON” non si accende solo un microfono, si accende un mondo magico, un pianeta di svago, libertà, ritorno bambino, mi scorre l’adrenalina nelle vene e mi fa sentire Vivo!

Il brivido della diretta è paragonabile al paracadutismo, al bungee jumping, con la differenza che quella sensazione dura per due ore, tutti i giorni, da tanti anni!

Ho creato un programma difficile da riassumere in un post, è un vortice di creatività, stronzate, gioco, sfogo….

Libertà!

Un agglomerato di tanti elementi, che magicamente si fondano e creano un suono, un’atmosfera che ha fatto innamorare milioni di persone, da quasi 24 anni!

Non credo sia ripetibile, non credo sia possibile progettarlo a tavolino, è un mix spontaneo, senza formula segreta, diciamo che è pura magia! “Siamo polvere di stelle” cit @fabioalisei

Questo prodotto “surreale” ha anche creato tanti detrattori, tanti haters e tanti tentativi di fermarlo, spegnerlo, distruggerlo!

Non so quale sia il suo futuro, non so quanto durerà ancora o quanto successo potrà ancora avere se venisse snaturato, so solo che fino ad oggi, è stato un vero onore poterlo condurre dal giorno 1!

Per molti è una porcheria, per me è stata la creatura più bella che abbia mai partorito!!!

W lo Zoo!

www.Redronnie.Tv

Continua a leggere su Optimagazine.com