Pare siano entrate in un trend negativo le previsioni riguardanti la disponibilità PS5 in Italia e nel resto d’Europa, stando a quanto venuto a galla in queste ore. Al di là di qualche raggio di luce, come quello portato alla vostra attenzione la scorsa settimana sul nostro magazine grazie a GameStop, la situazione sembra non essere per nulla positiva. A questo punto, le prospettive di restock durante il mese di aprile diventano estremamente negative, considerando il fatto che la macchina produttiva fa più fatica del previsto nel rimettersi in moto.

Pessime previsioni sulla disponibilità PS5 in Italia e nel resto d’Europa in ottica aprile

Cosa ci dicono ad oggi le previsioni relative alla disponibilità PS5 in Italia e nel resto d’Europa verso il mese di aprile? Nulla di buono, se prendiamo in esame quanto riportato durante il weekend che ci siamo appena lasciati alle spalle da GamesIndustry.biz. Sto parlando dell’intervista rilasciata da David Cole di DFC che non ci presenta incoraggianti per chi si aspettava un restock di console in tempi tutto sommato accettabili. Ecco perché è necessario fare un punto della situazione oggi 28 marzo.

C’è un passaggio, più in particolare, che apre scenari assai bui: “Avevamo già previsto che le stock di PS5 sarebbero state limitate, ma adesso riteniamo che siano peggiorate”. Arrivati a questo punto, parlare di tempistiche potrebbe essere poco opportuno. In tanti, infatti, avevano ipotizzato che la disponibilità PS5 potesse fare passi in avanti a partire dal secondo semestre del 2022, ma ad oggi nessuno può nutrire certezze sotto questo punto di vista. Staremo a vedere se da Sony arriveranno finalmente indicazioni più precise sotto questo punto di vista.

Quali sono le vostre aspettative sul versante della disponibilità PS5? Fateci sapere cosa ne pensate qui di seguito nell’area destinata ai commenti.

