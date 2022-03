Perché on funziona il sito Ryanair a dovere in questo lunedì 28 marzo? Quali sono le maggiori difficoltà per chi si autentica nella sua area personale per eseguire qualche operazione relativa al prossimo volo? Le anomalie hanno preso piede nella tarda serata di ieri e non sono scomparse con la nuova giornata, arrecando non pochi disagi agli utenti.

A dire la verità, questa ultima parte del mese di marzo si sta caratterizzando per qualche problema di troppo proprio per il sito Rynair raggiunto da un numero cospicuo di visitatori. Proprio in queste ore, in molti che accedono alla piattaforma per effettuare il loro check-in oppure anche un cambio volo sperimentano discrete difficoltà. C’è chi visualizza messaggi di errore, chi alert per sito in manutenzione. Nella migliore delle ipotesi il sistema è molto rallentato e dunque i passaggi sono estremamente lenti anche per operazioni molto semplici. Non si segnalano particolari differenze tra chi accede al sito da un browser piuttosto che un altro, da dispositivo desktop o mobile.

Visto che al momento non funziona il sito Ryanair per non pochi viaggiatori e potenziali tali, cosa è possibile fare? Per il adesso non sono stati rilasciati feedback relativi alle anomalie che potrebbero dunque anche durare nel corso della giornata prima di essere risolti in via definitiva. Per chi non volesse (o potesse) attendere un ripristino della situazione alla normalità per una sua particolare urgenza, va segnalato che esiste un numero assistenza utile per ottenere supporto che risponde al numero . C’è però un aspetto negativo da considerare in proposito: il canale è a pagamento e dunque per la chiamata verranno applicati i costi previsti dal proprio operatore e comunque in base al proprio piano tariffario.

