Arriva quasi inaspettato, il pensiero di Morgan su Will Smith in merito a ciò che è accaduto la notte scorsa durante gli Oscar. Marco Castoldi si lascia andare in una lunga riflessione al termine della quale trae le sue conclusioni. Non mancano, come si potrà leggere, i riferimenti alle sue vicende personali.

Lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock

Chris Rock stava presentando il vincitore della categoria Miglior Documentario. In platea c’era anche Will Smith in compagnia di sua moglie Jada Pinkett che assistevano divertiti alla performance del comico. Poi la battuta: Chris Rock ha detto che Jada Pinkett Smith sarebbe perfetta per interpretare GI Jane 2, ovvero la seconda parte del film Soldato Jane in cui la protagonista Demi Moore ha recitato con i capelli rasati. Anche Jada Pinkett ha i capelli rasati, ma ciò è dovuto all’alopecia e non certo a una scelta estetica.

A Will Smith la battuta non è piaciuta, per cui si è alzato e ha dato un fortissimo schiaffo a Chris Rock in diretta mondiale. Una volta tornato a sedersi, l’attore ha gridato: “Tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua ca**o di bocca!”. Poco dopo Smith, mentre riceveva il premio per la categoria Miglior Attore Protagonista per il film King Richard, e durante la premiazione ha chiesto scusa all’Academy.

Il pensiero di Morgan su Will Smith

Nel pensiero di Morgan su Will Smith, il cantautore prende le parti dell’attore. Ecco cosa ha appena scritto sui social:

“È evidente, a me perché ho sensibilità per leggere dietro le apparenze dei comportamenti umani, specialmente se si tratta di un contesto molto preciso e codificato come il palco, la scena, gli occhi del pubblico e il racconto che l’artista di spettacolo offre al mondo consapevolmente e seguendo la sua esatta idea di comunicazione e di rappresentazione sia con le opere costruite confezionate e distribuite e sia con le azioni le provocazioni le interviste e gli interventi nella politica estemporanei (ma non sono colpi di testa) quindi le opinioni e i comportamenti. A me è molto chiaro che Will Smith ha completamente ragione perché quello che è andato in scena è bullismo nei suoi confronti. Basta notare con che arroganza Chris Rock non reagisce, una persona normale reagisce in modo umano, non rimane super composto dicendo ‘wow’. Questo la dice lunga su chi sia lo str**zo tra i due“.

Poco dopo, nei commenti, Marco Castoldi ripesca nuovamente ciò che accadde durante il Festival di Sanremo 2020 insieme a Bugo:

“Al mobbing bisogna reagire ed affermare la propria esistenza di fronte all’abuso come ho fatto io con Bugo”.

Ora Morgan minaccia di chiudere i commenti per via di alcune risposte fatte di “banalità” o “chiusura mentale”. Nella riflessione di Morgan su Will Smith, dunque, appare chiaro che il cantautore abbia inteso l’atteggiamento di Chris Rock come un atto di mobbing nei confronti dell’attore e di sua moglie.