Sarà disponibile dal prossimo 7 aprile Laura Pausini – Piacere Di Conoscerti, il film su Laura Pausini in esclusiva su Prime Video.

Laura Pausini – Piacere Di Conoscerti è stato scritto dalla stessa cantante, insieme a Monica Rametta e Ivan Cotroneo. Alla regia c’è Ivan Cotroneo. Il trailer ufficiale è già disponibile, mentre per vedere il film bisognerà aspettare il prossimo 7 aprile, data di uscita ufficiale su Prime Video. Il contenuto sarà riservato agli abbonati Prime Video.

Laura Pausini – Piacere Di Conoscerti – la trama

Una trama inedita, diversa da quella dei film sui personaggi famosi che Prime Video ci sta regalando negli ultimi mesi. Laura Pausini – Piacere Di Conoscerti racconta la vita di Laura Pausini partendo da quel Sanremo 1993 che l’ha vista trionfare sul palco del Teatro Ariston. Ma cosa sarebbe successo se, invece, quella sera Laura non avesse vinto il Festival di Sanremo?

Un’altra vita, un altro destino, o forse no. Sicuramente, nell’immediato le cose sarebbero andate in modo diverso e Laura si sarebbe dedicata alla musica in modo differente.

Nel film non mancano racconti della sua vita privata e professionale, con lati e contenuti inediti che il pubblico scoprirà per la prima volta. La storia di Laura Pausini parte da quel Sanremo fortunato con La Solitudine, canzone che l’ha resa celebre in tutto il mondo.

L’intenzione del film è, però, anche quella di interrogarsi sulla vita che invece avrebbe vissuto se non avesse trionfato. Cosa sarebbe successo? Oggi apprezzata in tutto il mondo, con una carriera invidiabile alle spalle, è l’artista Italiana più amata all’estero. Laura Pausini ripercorre la sua carriera in modo inedito e apre ai fan i suoi archivi personali.