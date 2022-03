Per la beta del più recente aggiornamento WhatsApp ci sono novità che arrivano quotidianamente ed in queste ore sono giunte nuove funzionalità ed ottimizzazioni per garantire un miglioramento costante dell’app, una buona notizia per chi la utilizza quotidianamente per comunicare con amici e parenti. Di recente abbiamo notato come siano state diffuse le schede per i gruppi su iOS e la soluzione dei vari crash per quanto riguarda i device Android.

Come mandare file di grandi dimensioni con il prossimo aggiornamento WhatsApp

Altro capitolo da affrontare, dunque, dopo i problemi della scorsa settimana. Qual è invece la novità di quest’oggi? Per quanto riguarda iOS, con la nuova beta dell’aggiornamento WhatsApp, è finalmente arrivato il pieno supporto ad iOS 15. Parliamo della versione beta 22.7.0.76 e che è disponibile principalmente per gli iscritti al programma TestFlight. E’ stata attuata una piccola variazione dell’interfaccia, infatti la barra degli strumenti è molto più scura rispetto a prima.

Inoltre, sempre più utenti iscritti alla fase di test si ritroveranno a poter accedere alla funzione che consente di mostrare le foto del profilo nelle notifiche. La seconda novità approdata con questa nuova versione beta di WhatsApp riguarda sia gli utenti iOS che quelli Android, ma con un’attenzione particolare per chi vive in Argentina. Questo perché la funzione, attivata in beta nelle versioni 2.22.8.5, 2.22.8.6 e 2.22.8.7 di Android e 22.7.0.76 di iOS risulta essere disponibile solo nel Paese sud americano.

Se i risultati dei test dovessero ottenere consensi positivi, ci si attende che possa arrivare anche in altri Paesi, inclusa chiaramente l’Europa. La novità di cui si parla riguarda la possibilità di poter condividere file fino a 2GB, cosa che attualmente è in fase di test in modo esclusivo solo per gli utenti argentini. Come sappiamo invece i file che si inviano su WhatsApp hanno un limite di 100 MB, arrivare a 2GB sarebbe una svolta davvero importante per gli utenti e chiaramente per tale app di messaggistica. Questo vale sia per gli utenti Android che iOS, ora non ci resta che attendere una diffusione su larga scala di tale funzione. Tutto pronto per l’aggiornamento WhatsApp.