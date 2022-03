Giustizia per Tutti si prepara al debutto per la gioia dei fan di Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales. I due attori che spesso abbiamo visto in serie o progetti diversi, finalmente avranno modo di andare in scena uno accanto all’altro in un momento che possiamo definire d’oro per entrambi. Raoul Bova si sta preparando ad una difficile prova al fianco di Terence Hill come protagonista di Don Matteo e così Canale5 ha deciso di cavalcare l’onda piazzando la sua nuova fiction in prima serata proprio nelle prossime settimane.

Salvo cambiamenti, infatti, Giustizia per Tutti dovrebbe portare Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales su Canale5 dal 13 maggio e le prime anticipazioni rivelano che l’attore vestirà i panni di un fotografo, Roberto Beltrami, condannato ingiustamente per l’omicidio della moglie Beatrice. La serie prenderà il via proprio nel giorno della sua scarcerazione dopo ben dieci anni passati dietro le sbarre.

Il fotografo continua a professarsi innocente e in questi anni ha studiato legge per far riaprire il caso e regalare un vero volto all’assassino della moglie. Intanto, una volta uscito di prigione, Roberto intraprende una carriera nello studio legale dove lavorava Beatrice, guidato dall’avvocatessa Victoria Bonetto (Rocío Muñoz Morales) e oltre al caso della moglie si occuperà anche di altre storie.

Nel frattempo, cercherà di riallacciare i rapporti con sua figlia Giulia, una ragazza ormai 17enne cresciuta dalla zia Daniela, una poliziotta che lo aiuterà nelle

indagini e non solo quelle sulla moglie. La serie occuperà il prime time del venerdì nella seconda parte di maggio e nei primi giorni di giugno (per un totale di sei serate) chiudendo così di fatto la stagione televisiva Mediaset. Al fianco di Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales, cel cast della serie troveremo anche Elia Moutamid, Anna Favella, Francesca Vetere, Maurizio Marchetti e Giuseppe Loconsole.