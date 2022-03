Stando agli ultimi rumors, Mark Gurman, noto giornalista di Bloomberg, sostiene che i modelli di iPad Pro di prossima generazione saranno lanciati sul mercato nell’autunno di quest’anno. Nella sua newsletter, chiamata ‘Power On’, Gurman ha ipotizzato che, dal momento che Apple non ha lanciato i nuovi tablet premium in questo mese di marzo 2022 nel corso del suo evento “Peek Performance“, è palese aspettarsi che gli iPad Pro (2022) arrivino tra settembre e novembre di quest’anno. In un precedente rapporto, il giornalista ha affermato che il colosso di Cupertino stava pianificando il lancio della “gamma più sfrenata di nuovi prodotti hardware della sua storia” per l’autunno del 2022: questa selezione di nuove versioni, adesso, pare sempre più probabile che includa modelli di ‌iPad Pro‌ aggiornati.

Negli ultimi mesi, ci sono state poche indiscrezioni circa l’arrivo di iPad Pro di nuova generazione, ma Gurman ha affermato di aspettarsi che i nuovi modelli di tablet siano dotati di ricarica MagSafe, oltre al modem 5G (come per iPad Air, iPhone SE e iPhone 12/13) e al processore Apple Silicon M2. Il chip M2 dovrebbe avere la stessa CPU a 8 core dell’M1, l’unica differenza è che beneficerà di miglioramenti di velocità ed efficienza grazie al processo a 4 nanometri di TSMC. Inoltre, si vocifera che sia dotato anche di core GPU aggiuntivi, con opzioni GPU a 9 e 10 core, rispetto alle opzioni GPU a 7 e 8 core nel chip ‌‌M1‌‌.

ARTICOLI CORRELATI

Come dimostrato dalla guida all’acquisto di MacRumors, i precedenti modelli di ‌iPad Pro‌ sono stati lanciati a marzo 2016, giugno 2017, ottobre 2018, marzo 2020 e aprile 2021, e questo tende a significare che Apple impieghi dai 13 ai 16 mesi per aggiornare la sua gamma di prodotti. L’aspettativa di Gurman pare suggerire un lasso di tempo maggiore per quanto riguarda i futuri ‌iPad Pro‌ di quest’anno, presupponendo che il loro lancio potrebbe avvenire fino a 19 mesi dopo il rilascio dell’attuale modello. Questo significa anche che gli ‌iPad‌ Pro del 2021 potrebbero essere tra i modelli più duraturi fino ad oggi. Tuttavia, vi terremo aggiornati per ulteriori informazioni in merito.

Continua a leggere su optimagazine.com