Non poteva di certo mancare la cantante dei record alla cerimonia degli Oscar 2022. Billie Eilish vince l’Oscar per la hit No Time To Die, canzone originale del nuovo film della saga 007.

Si è tenuta nella notte la 94esima edizione agli Academy Awards e sono stati premiati i migliori film internazionali e gli attori che hanno contribuito al loro successo. Ma non solo: è stata premiata anche la cantante Billie Eilish per aver firmato e prestato la voce al film 007 – No Time To Die.

All’interno della pellicola, troviamo infatti la traccia che ne riprende il titolo. Il grande successo porta la firma di Billie Eilish che con la sua voce ha reso il brano No Time To Die un vero successo mondiale.

Così, non poteva di certo mancare alla cerimonia di premiazione. Billie Eilish è salita sul palco per esibirsi durante la serata degli Oscar e ha trionfato nella categoria Miglior Canzone Originale con la hit No Time To Die, tratta dall’ultimo film omonimo della saga di 007.

Il brano è stato scritto dalla stessa cantante assieme al fratello Finneas O’Connell.

I should’ve known

I’d leave alone

Just goes to show

That the blood you bleed

Is just the blood you owe

We were a pair

But I saw you there

Too much to bear

You were my life

But life is far away from fair

Was I stupid to love you?

Was I reckless to help?

Was it obvious to everybody else

That I’d fallen for a lie?

You were never on my side

Fool me once, fool me twice

Are you death or paradise?

Now you’ll never see me cry

There’s just no time to dieI let it burn

You’re no longer my concern

Faces from my past return

Another lesson yet to learn

That I’d fallen for a lie

You were never on my side

Fool me once, fool me twice

Are you death or paradise?

Now you’ll never see me cry

There’s just no time to die

No time to die

No time to dieFool me once, fool me twice

Are you death or paradise?

Now you’ll never see me cry

There’s just no time to die