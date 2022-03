L’Alopecia non è mai stata così al centro dell’attenzione come oggi. Spesso la malattia finisce sotto i riflettori per via del ‘coming out’ di qualche volto noto ma adesso è la serata degli Oscar ad aver dato nuovo impulso a tutti di parlarne e oggi ci si chiede: che cos’è la malattia della moglie di Will Smith, Jada Pinkett Smith?

L’attore ieri sera ha ritirato l’Oscar come Miglior Attore nel film King Richard ma ha avuto modo di vendicare la moglie con un sonoro schiaffo quando il presentatore si è lasciato andare ad un’infelice battuta sull’hair look di Jada Pinkett Smith paragonandola a Demi Moore in Soldato Jane. In questo caso, però, la testa shaved non è una scelta beauty ribelle ma un look dovuto proprio all’alopecia. Era il 2018 quando la star ha dovuto fare i conti con il problema della caduta dei capelli con grosse ciocche che le rimanevano in mano mentre faceva la doccia.

Dopo una serie di look trasgressivi, l’attrice ha scelto di rivelare la verità postando sui social, nel luglio scorso, il suo look prima e dopo la comparsa della malattia autoimmune rassicurando tutti che non si trattava delle conseguenze di un intervento alla testa.

Ma che cos’è l’alopecia?

Con il termine “alopecia” intendiamo la presenza di una o più aree prive di peli, in una qualsiasi area corporea, cuoio capelluto incluso. Spesso l’alopecia non è associata ad altri sintomi e quindi ha una prognosi variabile che spesso è causata da stress, ormoni, trattamenti aggressivi ai capelli o farmaci, specie nel caso della chemioterapia e radioterapia.

Le cause che determinano alopecia sono molteplici ma la cosa essenziale è che possiamo distinguerne due tipi: cicatriziale e non cicatriziale. Il primo gruppo è il risultato di un processo che causa la distruzione del follicolo pilifero o addirittura della cute circostante mentre il secondo è causato da un processo che spesso trova una soluzione nella ricrescita totale o parziale dei capelli.

All’interno di questo quadro si può fare un’ulteriore divisione tra le alopecie ereditarie e quelle acquisite: le prime trasmesse da genitori a figli e le seconde causate da un trauma fisico o chimico o, ancora, da patologie. La diagnosi e la cura dipendono dal tipo di alopecia diagnosticata. Non esistono misure di prevenzioni specifiche.