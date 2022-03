Il primo album dal vivo di Miley Cyrus sarà una promessa che la popstar consegna nelle mani dei fan. La voce di Prisoner lo ha annunciato sui social nelle ultime ore. Attention: Miley Live sarà il primo disco dopo il successo di Plastic Hearts (2020).

Il primo album dal vivo di Miley Cyrus

Attention: Miley Live uscirà il 1° aprile 2022. Ecco la nota diffusa dalla popstar per annunciare la novità:

“I miei fan mi chiedono da molto tempo un album dal vivo e non vedo l’ora di darglielo! Questo spettacolo è stato curato dai fan per i fan! Ho chiesto al mio pubblico quali canzoni vorrebbero vedermi esibire ai prossimi spettacoli e questa è la scaletta che voi avete creato! Dalle cover preferite dai fan ad alcune delle mie canzoni più vecchie, canzoni più recenti e brani originali inediti, You e Attention! Terrò un numero minimo di spettacoli dal vivo quest’anno e voglio che il numero massimo di fan sperimentasse me dal vivo! Questo album non sarebbe stato possibile senza la mia band e la mia troupe. Grazie a tutti coloro che sono venuti a vedere i miei concerti e a tutti coloro che non sono riusciti a farcela. Questo disco è per voi, vi amo”.

La tracklist

Di seguito la tracklist del disco:

‘Attention’

‘We Can’t Stop’ X ‘Where Is My Mind?’

‘Plastic Hearts’

‘Heart Of Glass’

‘4×4’

‘(SMS) Bangerz’

‘Dooo It!’

’23’

‘Never Be Me’

‘Maybe’

‘7 Things’

‘Bang Bang’ X ‘See You Again’

‘Jolene’

‘High’

‘You’

‘Like A Prayer’

‘Edge of Midnight (Midnight Sky Remix)’

‘The Climb’

‘Wrecking Ball’ X ‘Nothing Compares 2 U’

‘Party In The USA’

Come annunciato dalla stessa popstar, il primo album dal vivo di Miley Cyrus includerà anche due inediti, You e Attention, che potrebbero uscire in anteprima nelle prossime settimane.

In occasione della sua esibizione al Lollapalooza di San Paolo del 26 marzo, Miley Cyrus ha dedicato l’intero evento al compianto Taylor Hawkins, il compianto batterista dei Foo Fighters scomparso nella notte tra il 25 e il 26 marzo mentre si trovava a Bogotà insieme alla sua band. Taylor si è spento alla giovanissima età di 50 anni. Miley Cyrus gli ha dedicato una storia su Instagram con una bella foto che lo mostra sorridente dietro le sue pelli e la scritta: “Questo è il modo in cui ti ricorderò. Il mio show di stasera è dedicato a Taylor Hawkins”.

Nella tracklist del primo album dal vivo di Miley Cyrus troviamo alcuni grandi classici della sua carriera – Wrecking Ball – e le cover più acclamate dal pubblico come Nothing Compares 2 U di Prince, Heart Of Glass dei Blondie e Like A Prayer di Madonna. Da Plastic Heart in poi, infatti, Miley Cyrus ha adottato sfumature più vicine al rock, cimentandosi in altre cover di rilievo come nel caso di Zombie dei Cranberries.