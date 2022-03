Tra gli smartphone che continuano ad avere considerazione sul mercato ritroviamo anche il vecchio iPhone 11, modello che è possibile acquistare ad un prezzo nettamente più vantaggioso rispetto al passato. Inevitabilmente, con gli ultimi aggiornamenti apportati al mondo iPhone, questo device di qualche anno fa risulta essere più conveniente, ma un risparmio maggiore è dato anche dall’offerta odierna che lo riguarda ed è presente su Amazon. Più nello specifico si tratta dell’iPhone 11 giallo da 64GB di memoria interna che ha subito un ulteriore calo di prezzo rispetto a qualche giorno fa e quindi può essere un buon affare per chi lo acquista.

Prezzo bassissimo per iPhone 11 oggi 27 marzo

Un netto calo del prezzo, rispetto al nostro ultimo articolo a tema. Sicuramente puntare su iPhone non di ultimissima generazione risulta essere l’unico modo per risparmiare un po’ di più su questi smartphone targati Apple, anche se non si svalutano mai in maniera eccessiva. Merito soprattutto dell’azienda di Cupertino che aggiorna costantemente il loro sistema operativo, rendendoli sempre al passo coi tempi. Vediamo a questo punto l’offerta odierna proposta da Apple per questo iPhone 11 bianco da 64GB di memoria interna.

Offerta Apple iPhone 11 (64GB) - giallo

Display Liquid Retina HD da 6,1" (LCD)

Il dispositivo in questione è acquistabile al prezzo di 540 euro ed è il risultato di uno sconto del 13% applicato sulla cifra precedente di 619 euro. Si parla quindi di piccolo risparmio, ma sempre piuttosto importante quando c’è in ballo un iPhone. Tra l’altro la disponibilità è immediata e nel giro di pochi giorni potrà arrivare direttamente a casa vostra senza pagare le spese di spedizione. C’è anche la possibilità di poter pagare questo iPhone 11 giallo da 64GB a rate grazie a Cofidis.

Pur trattandosi di un modello di smartphone di qualche anno fa, questo iPhone 11 presenta comunque un comparto tecnico di tutto rispetto. Spazio infatti al display Liquid Retina HD da 6,1 pollici e ad un ottimo comparto fotografico. Qui ritroviamo un sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo e grandangolo) con modalità Notte, modalità Ritratto e registrazione video 4K fino a 60 fps ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Ritratto, registrazione video 4K e slow‐motion. Resta a voi decidere se puntare o meno su questo iPhone 11 bianco da 64GB di memoria interna.

