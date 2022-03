Abbiamo atteso per settimane, ma ora possiamo fare finalmente lo step decisivo per testare l’aggiornamento con One UI 4.1 sui Samsung Galaxy S10 qui in Italia. In settimana abbiamo già trattato l’argomento, anche se in quel caso su scala globale. A testimonianza del fatto che non siano state riscontrate anomalie particolari fino a questo momento, a quanto pare il pacchetto software inizia ad essere distribuito su larga scala. Dunque, ci sono i presupposti per ricevere la notifica utile per procedere con il download via OTA entro il weekend.

One UI 4.1 arriva anche in Italia sui Samsung Galaxy S10: aggiornamento in distribuzione

Al momento della pubblicazione del nostro articolo, solo parte del pubblico in possesso di un Samsung Galaxy S10 no brand in commercio in Italia ha avuto modo di testare l’aggiornamento in questione. Come sempre avviene in questi casi, la situazione dovrebbe sbloccarsi per tutti nel giro di 48 o 72 ore, in attesa di analizzare più da vicino i feedback di chi ha avuto modo di installare la patch.

Analizzando più nel dettaglio i riscontri del pubblico italiano, sappiamo anche che l’aggiornamento con One UI 4.1 per i Samsung Galaxy S10 stia arrivando insieme alla patch di marzo. Per il resto, non ci aspettiamo nulla di più e nulla di meno rispetto a quanto trapelato coi top di gamma che sono stato lanciati sul mercato nel corso degli ultimi due anni. Insomma, le cose sembrano mettersi bene anche per questa serie secondo le informazioni raccolte questa domenica.

Anche voi avete ricevuto l’aggiornamento con One UI 4.1 sul vostro Samsung Galaxy S10? Fateci sapere con un commento qui di seguito, in attesa che tutti possano testare una volta per tutte il pacchetto software invocato a più riprese negli ultimi mesi.