Nella quarta puntata di Noi, in onda stasera su Rai1, il rapporto tra Daniele e sua madre Rebecca è al centro della trama. Dopo aver scoperto la verità sulla sua adozione, Daniele non ha intenzione di perdonare la donna. Non solo: le ultime rivelazioni di Cate preoccupano Rebecca, scatenando vecchi rancori tra le due. Andiamo alle anticipazioni di stasera, 27 marzo.

Nell’episodio 1×07 dal titolo La Baita, ancora troppo sconvolto per quello che ha scoperto, Daniele non sembra intenzionato a ricucire con sua madre: è come se tutte le sofferenze passate fossero tornate a galla e lui non riesce a perdonarla. Anche Cate vive un momento di profonda incomprensione con Rebecca: l’ipotesi di ricorrere ad un bypass gastrico non fa che rinverdire antichi dubbi e malumori tra le due. Una fuga nella loro baita di montagna sembra essere la soluzione per fuggire dai loro problemi. Tuttavia, quando Cate e Daniele arrivano lì trovano Claudio e Chiara, intenzionati a trascorrere un romantico Capodanno.

A seguire, l’episodio 1×08 intitolato La Casa. Siamo nella metà anni ’80, Pietro e Rebecca, alle prese con la ricerca di un appartamento più spazioso, vengono informati non senza un certo scompiglio che si tratta di una gravidanza gemellare: la giovane aspetta ben tre bambini. La coppia è frastornata ma felice, anche se sarà divisa su come gestire la cosa. Pietro, caparbio ed entusiasta, vorrebbe fare tutto da solo, Rebecca invece sembra più dubbiosa e propensa ad accettare l’aiuto della famiglia. Nel presente Cate è molto preoccupata per le condizioni di salute di Teo, Daniele deve risolvere un inspiegabile buco finanziario al lavoro e Claudio è, come al solito, sommerso dai casini lavorativi e sentimentali.

Nel cast di Noi: Lino Guanciale interpreta Pietro Peirò; Aurora Ruffino è Rebecca Peirò; Dario Aita è Claudio Peirò; Claudia Marsicano è Caterina “Cate” Peirò; Livio Kone è Daniele Peirò; Angela Ciaburri è Betta; Leonardo Lidi è Teo; Flavio Furno è Michele; Timothy Martin è Domenico “Mimmo”.

L’appuntamento con la seconda puntata di Noi è per stasera alle 21:25 su Rai1.

