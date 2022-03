Il OnePlus 10R sarà spinto dal processore Dimensity 8100 e dovrebbe corrispondere ad un rebrand del Realme GT Neo 3. Se così dovesse essere confermato, il device monterà uno schermo AMOLED da 6.7 pollici con frequenza di refresh rate a 120Hz, fino a 12GB di RAM LPDDR5 e 256GB di storage interno di tipo UFS 3.1. Non ci sarà forse lo slider laterale, né tanto meno il jack per le cuffie da 3.5mm (scelte che probabilmente a qualcuno peseranno, ma con cui si può tranquillamente convivere in fondo).

Come riportato da ‘91mobiles.com‘, il OnePlus 10R dal Realme GT Neo 3 dovrebbe anche fare propria la velocità di ricarica della batteria a 150W. L’unità energetica avrà una capacità da 4500mAh, anche se potrebbe anche esserci una versione da 5000mAh con ricarica a 80W. Non mancheranno l’audio Hi-Res e la connettività NFC. La fotocamera posteriore includerà un sensore principale Sony IMX766 da 50MP con OIS, un ultra-grandangolare da 8MP Sony IMX355 ed un sensore macro da 2MP. La fotocamera frontale presenterà il sensore S5K3P9SP da 16MP collocato in un foro centrale.

Il OnePlus 10R sarà equipaggiato con OxygenOS 12 e Android 12 ed andrà a posizionarsi a metà strada tra il OnePlus Nord 2T (in presentazione tra aprile e maggio) ed il OnePlus Nord 3 (previsto per il prossimo luglio). Non si tratterà di chissà quale dispositivo, ma siamo certi che sarà il prezzo a determinarne l’eventuale successo commerciale (come un po’ per tutti i telefoni che vengono presentati). Potrebbe, questo, essere un dispositivo capace di catturare la vostra attenzione in qualche modo (ha delle mancanze, ma anche tanti punti di forza per cui potreste volerlo scegliere quando arriverà in Europa)? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box che vedete in basso.

