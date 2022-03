Il bonus asilo nido 2022 è senza ombra di dubbio una delle disposizioni più importanti per le famiglie italiane, ma ad oggi più di una domanda risulta in istruttoria. E così, dopo le informazioni che abbiamo portato alla vostra attenzione alcuni giorni fa con precisi chiarimenti in merito, oggi 27 marzo diventa utile ed interessante capire a cosa stiamo andando incontro. Già, perché tanti dubbi aleggiano nella mente di chi si aspettava una risposta arrivati a questo punto.

Una prima replica ufficiale per chi ha la domanda sul bonus asilo nido 2022 in istruttoria

Come stanno le cose per coloro che, arrivati a fine marzo, vedono ancora in “istruttoria” la propria domanda sul bonus asilo nido 2022? C’è una tempistica precisa entro la quale non dobbiamo avere alcun timore, stando a quanto è stato comunicato da INPS su Facebook per tutti coloro che attendono un segnale concreto in questo senso. Chiaro che, se superata, occorra mettersi in contatto con l’assistenza per provare a capire se ci siano stati o meno dei problemi.

Nello specifico, INPS ad una chiara domanda (“Qualcuno sa dirmi quando Verranno accolte le domande per il bonus nido? La mia risulta ancora in istruttoria”) ha replicato in modo tutto sommato soddisfacente: “Solitamente entro una quarantina di giorni”. Insomma, poco più di un mese per avere un verdetto sul bonus asilo nido 2022, sperando che non si incontrino imprevisti di vario genere durante queste settimane.

Dunque, inizia ad essere più chiaro il quadro a proposito della domanda per bonus asilo nido 2022 in istruttoria, con tempi di attesa per una risposta a questo punto ben definiti secondo le informazioni fornite di recente da INPS. Staremo a vedere se ci sarà o meno un cambio di programma nei prossimi giorni, nel bene o nel male, in base a quanto venuto galla oggi 27 marzo.