Achille Lauro all’Eurovision si sarebbe dovuto esibire nel primo evento ufficiale verso la nuova edizione ma non ha potuto prendere parte allo spettacolo. Cosa succede adesso?

Nonostante non sia in gara per rappresentare l’Italia, Achille Lauro prenderà ugualmente parte all’Eurovision Song Contest 2022 in programma a Torino a maggio. Il cantante è infatti stato scelto in rappresentanza della Repubblica di San Marino e si troverà a cantare contro Mahmood e Blanco, candidati con Brividi per il nostro Paese.

Come tradizione vuole, anche quest’anno l’Eurovision si apre con un party, a cui però Achille Lauro non ha potuto partecipare. Niente di grave tra le cause dell’impedimento ma casi di Covid nello staff di Achille Lauro e nella sua band. L’artista al momento non risulta essere positivo, tuttavia non si è potuto esibire perché avrebbe avuto bisogno dei suoi musicisti.

Così, Achille Lauro ha saltato il primo appuntamento ufficiale di Eurovision 2022.

“Sono rammaricato di non potermi esibire questa sera”, ha scritto personalmente sui social avvisando della sua assenza, un’assenza che ha appreso solo qualche minuto prima di imbarcarsi su un volo destinazione Barcellona, location che avrebbe ospitato il party in questione.

“Ho appreso questa mattina mentre facevo il check-in per Barcellona che nello staff e nella band ci sono casi di Covid”, ha proseguito Lauro salvo poi spiegare che non era possibile eseguire Stripperai in playback: per la sua performance, la presenza della band è imprescindibile.

“Senza la band non posso esibirmi perché non posso utilizzare playback e perché per la mia performance e per ‘Stripper’ la band è fondamentale. Vi aspetto numero all’Eurovision a Torino. E vedrete”, ha concluso, dando appuntamento a Torino, dal 10 al 14 maggio, per l’evento tutto italiano con la conduzione di Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan.

Per Achille Lauro nessuna conseguenza: si esibirà direttamente a Torino!