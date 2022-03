Ottime notizie per tutti coloro che stanno pensando di acquistare un Samsung Galaxy S21 FE o un Galaxy S20 FE in questo periodo, considerando che durante questo fine settimana avremo modo di sfruttare alcune promozioni di MediaWorld davvero allettanti per il pubblico. Dunque, per il top di gamma lanciato sul mercato poco più di un anno fa non ci sono solo apprezzabili aggiornamenti in programma, come quello trattato poche settimane fa dal nostro magazine, ma anche appetitose promozioni per la variante FE.

Riscontri concreti sui Samsung Galaxy S21 e Galaxy S20 disponibili con offerte MediaWorld

Nelle prossime 24 ore, dunque, all’interno del sito di MediaWorld si potranno sfruttare alcune promozioni per certi versi irrinunciabili. Soprattutto per chi ha deciso di portarsi a casa un top di gamma Android in questa fase. Ad esempio, chi ha nel mirino un Samsung Galaxy Z Flip3 5G (8+128 GB) può procedere oggi con un esborso di 748 euro invece di 1099 euro.

Tuttavia, è con altro device che lo store intende fare la differenza. Vedere per credere la promozione che vede protagonista il Samsung Galaxy S21 FE 5G (6+128 GB), ora disponibile al prezzo di 678 euro invece di 769 euro. Andando avanti, troviamo anche il Samsung Galaxy S20 FE 4G (6+128 GB) a 385 euro invece di 499 euro, senza dimenticare il Samsung Galaxy A52 (6+128 GB) a 249 euro invece di 379 euro.

Se da un lato a fare la voce grossa troviamo il Samsung Galaxy S21 FE, non va dimenticato il Samsung Galaxy A03s (3+32 GB) a 129 euro invece di 159,90. La tempestività, come avrete intuito, è tutto, in quanto le offerte MediaWorld che sto portando alla vostra attenzione andranno in scadenza già domenica. Dunque, qualora qualcosa abbia attirato la vostra attenzione, non esitate e procedere con l’ordine oggi stesso.

Continua a leggere su optimagazine.com