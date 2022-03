La rateizzazione dei pagamenti con PayPal è possibile già da qualche mese, anche se adesso è stato compiuto, da parte della società californiana, un ulteriore passo avanti. Il servizio ‘Paga in 3 rate’ è disponibile sulla piattaforma web di PagoPA (il sistema nazionale per i pagamenti dei servizi pubblici). Gli utenti, come spiegato qui nel dettaglio, potranno versare quanto dovuto per i servizi della Pubblica Amministrazione (bollo auto, multe, bollette, tributi ed altro) rateizzando la cifra in tre parti, senza interessi o sanzioni per il ritardo che accumulerete tra le tre trance.

Il servizio di dilazione per bolli auto, tasse, previdenza sociale ed altro ancora, disponibile solo nella versione web di PagoPA, può essere utilizzato selezionando PayPal come metodo di pagamento ed impostando l’opzione ‘Paga in 3 rate’. La soluzione consente solo i pagamenti del valore compreso tra i 30 ed i 2 mila euro. Un terzo dell’importo verrà trattenuto al check-out, mentre le parti restanti addebitate nel giro dei due mesi successivi. Ricordiamo che dal 6 maggio verranno rese effettive le nuove condizioni d’uso di PayPal, che, tra le altre cose, prevede il pagamento di 10 euro per gli utenti rimasti inattivi per almeno 1 anno (la cifra verrà addebitata da ottobre 2022 ai venditori, mentre da ottobre 2023 per i privati).

Gli utenti poco attivi che vogliono approfittare del nuovo servizio di cui sopra per effettuare versamenti dilazionati alla Pubblica Amministrazione dovranno ‘riattivare’ il proprio conto il prima possibile, onde evitare spiacevoli addebiti non previsti (in caso contrario, volendo proprio chiudere il proprio conto PayPal per inattività, seguite la nostra guida dedicata). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com