Volodymyr Zelensky potrebbe essere l’ospite a sorpresa della notte degli Oscar 2002. A rivelarlo è il New York Post, secondo il quale sarebbe in corso una contrattazione – l’idea pare non dispiacerebbe alla ABC che trasmette lo show – per avere la partecipazione del presidente dell’Ucraina alla cerimonia dell’Academy, non si sa se con un collegamento in diretta o con un intervento preregistrato. La testata giornalistica statunitense aggiunge che il tema intorno al quale l’organizzazione starebbe dibattendo è l’opportunità o meno per il premio di restare apolitico.

L’Academy per ora non ha lasciato alcuna dichiarazione ufficiale. In una conferenza stampa virtuale di giovedì scorso, il produttore degli Oscar 2022 Will Packer aveva detto, che “questo è un momento davvero importante nella storia dell’umanità, ne siamo molto consapevoli. E quindi non possiamo realizzare uno spettacolo come questo senza considerare questo elemento e senza trovare un modo rispettoso per riconoscere dove siamo e quanto siamo fortunati anche solo a poter mettere in scena questo show”.

Aggiungendo, senza mai fare nomi, che “l’organizzazione dello spettacolo è ancora in via di definizione, per cui a questo punto non è qualcosa che possiamo dire con certezza in un senso o nell’altro. Vogliamo essere divertenti e celebrativi, ma sicuramente lo faremo in modo rispettoso e con un occhio di riguardo a quello che sta succedendo nel mondo”.

.@aplusk & Mila Kunis were among the first to respond to our grief. They have already raised $35 million & are sending it to @flexport & @Airbnb to help 🇺🇦 refugees. Grateful for their support. Impressed by their determination. They inspire the world. #StandWithUkraine pic.twitter.com/paa0TjJseu — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 20, 2022

Sempre secondo il Post, l’attrice di origini ucraine Mila Kunis, che insieme al marito Ashton Kutcher ha raccolto 35 milioni da donare ai rifugiati, rilascerà una dichiarazione politica durante la cerimonia. L’idea di Zelensky ospite agli Oscar 2022 era stata lanciata qualche giorno fa da Amy Schumer, una delle tre presentatrici della serata insieme a Regina Hall e Wanda Sykes. Ospite al The Drew Barrymore show, l’attrice aveva detto che “c’è grande attenzione sugli Oscar: per questo ho proposto di trovare un modo per avere Zelensky in collegamento o registrare un video. Penso che sia una grande opportunità per commentare almeno un paio di questioni circa la guerra in Ucraina”.

Continua a leggere su optimagazine.com