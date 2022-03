Nina Moric torna in tv e questa volta a Verissimo per parlare della sua vita attuale, della sua ‘stanchezza’ e, soprattutto, di tutto quello che sta succedendo tra passato e presente, Fabrizio Corona compreso. La modella ultimamente è molto impegnata con i suoi problemi personali e, in particolare, proprio con quella che è la malattia della madre, la demenza senile. A causa di quello che le sta accadendo, Nina Moric è spesso in viaggio per il suo Paese natale ma poi ammette di non aver lasciato l’Italia per amore del figlio Carlos.

Con lui le cose forse non vanno benissimo, Nina Moric si è detta stanca di combattere e augura il meglio al figlio che, intanto, ha smesso di studiare: “Non sta più studiando e questo mi spiace perché ha una bella testa… Oggi Carlos è un uomo e mi sento di troppo. Io lo amo più della mia vita, ma dall’altra parte ho bisogno di trovare la mia serenità. L’unica cosa che auguro che Carlos prenda le sue decisioni, che non si faccia mai calpestare. Io credo in lui e ci sarò sempre”.

Non ci sono molte parole sul suo rapporto con Fabrizio Corona che, dopo l’ennesimo avvicinamento, è di nuovo finito al capolinea. In un momento ad alta tensione Nina Moric si sente un po’ ‘interrogata’ da Silvia Toffanin e così attacca: “Ma è un terzo grado? Non voglio venire in tv in queste vesti da vittima. Io sono grande, emancipata ed evoluta. Ho 45 anni, non sono una ragazzina…”. La padrona di casa fa un passo indietro ma il dramma è ormai andato in scena finendo al centro delle discussioni social.

A quanto pare Nina Moric alla fine ha ammesso di aver rinunciato ai suoi rapporti con Fabrizio Corona per il suo benessere, arriverà la risposta dell’ex re dei paparazzi?