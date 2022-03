“La forza motrice dell’Universo”, l’Amore, è al centro di una grande mostra che si apre oggi pomeriggio a Roma negli spazi della Galleria dei Miracoli in via del Corso: “L’Amore Universale” è stata organizzata dall’Associazione Culturale Test’Art e celebra l’Amore attraverso i colori, le luci ed il cuore di chi adotta l’Arte per trasmettere emozioni.

Quaranta artisti e oltre cinquanta opere raccontano il sentimento che “ha occhi per vedere la sofferenza e il bisogno, ha orecchie per ascoltare i sospiri e i dolori, ha mani per aiutare gli altri” come spiegano gli organizzatori della mostra.

Non solo una vasta esposizione figurativa ma anche un contenitore di presentazioni di libri, performance musicali immersive e molto altro: fino al 3 aprile 2022, “L’Amore Universale” ha anche una finalità di solidarietà: parte del ricavato delle vendite delle

opere sarà, infatti, devoluto in beneficenza alla Lega Fibrosi Cistica, onlus che sostiene le persone affette da questa patologia che colpisce soprattutto i bambini e che ha una incidenza, in Italia, di una persona ogni duemilacinquecento nati.