Irama ad Amici di Maria De Filippi il 26 marzo: stasera il cantante torna a casa, ospite del talent che lo ha visto rinascere. Non sarà l’unico ospite del serale di oggi: con lui, in qualità di ospite comico, ci sarà l’attore Nino Frassica.

Per Maria De Filippi è il secondo appuntamento con la nuova fase serale di Amici, che ha portato in prima serata su Canale 5 18 concorrenti, di cui 9 ballerini e 9 cantanti. Dei 18 giunti al serale di Amici 2022, già 2 sono stati eliminati nel corso del primo appuntamento della scorsa settimana.

Sono quindi adesso 16 i concorrenti rimasti in gara. Nuove eliminazioni ci aspettato stasera su Canale 5. Continua la corsa verso la finale, che dovrebbe tenersi nel mese di maggio, e continuano le sfide a squadre.

Tre le squadra anche in questa edizione del serale, ognuna guidata da una coppia di insegnati di Amici, uno per il ballo e uno per il canto.

Le squadre del serale di Amici 2022

LORELLA CUCCARINI E RAIMONDO TODARO

Nella squadra guidata da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro vedremo gareggiare i seguenti talenti: i ballerini Serena, Christian e Nunzio e i cantanti Sissi, Alex e Aisha.

ALESSANDRA CELENTANO E RUDY ZERBI

Nella squadra guidata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, vedremo i ballerini Carola, Leonardo e Michele e i cantanti Lda, Luigi e Calma. Gio Montana è stato eliminato nel corso del primo appuntamento serale di Amici.

VERONICA PEPARINI E ANNA PETTINELLI

La terza squadra è quella guidata dai docenti Veronica Peparini e Anna Pettinelli. In questo team vedremo in gara i ballerini Dario, John Erik e i cantanti Crytical e Albe. Alice è stata eliminata nel corso del primo serale di Amici.

La giuria

A valutare e commentare le esibizioni di cantanti e ballerini, ci sarà la giuria composta da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash dei The Kolors. La giuria è rimasta invariata rispetto alla scorsa edizione.

Gli ospiti

Irama è atteso in studio per cantare un medley di Ovunque Sarai e 5 Gocce, brani contenuti nel nuovo album Il Giorno In Cui Ho Smesso Di Pensare.

In studio anche Nino Frassica, che torna con il circuito parallelo Amici Senior.