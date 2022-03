Con i più grandi successi degli Aerosmith facciamo un recap di una fetta importantissima della storia della musica e del rock. Capitanati dal carismatico e furente Steven Tyler, gli Aerosmith ancora oggi sono una lezione di stile e stravaganza, grazie a canzoni memorabili che spaziano dal funk rock più sfrenato alle ballate più intense, dal rock più deciso al pop più elegante. La voce di Steven Tyler arriva ovunque ed è in grado di poggiarsi su qualsiasi sfumatura sonora senza snaturarla.

Dream On (1973)

Dream On è una ballata struggente e nervosa. La voce di Steven Tyler riesce a mantenersi leggiadra su quelle note di pianoforte che hanno fatto la storia. Il frontman racconta che l’ispirazione arrivò dagli esercizi di suo padre sui tasti d’avorio. Nel testo, Steven racconta l’importanza di inseguire i propri sogni.

Walk This Way (1975)

Un riff trascinante e un’irresistibile linea vocale. Walk This Way, nella versione riproposta in featuring con i Run DMC nel 1986, getta le basi per il futuro rap metal che troveremo negli anni ’90. Ancora oggi il groove di questo brano è una palestra di ritmo e funk.

Rag Doll (1987)

Rag Doll degli Aerosmith, insieme a Walk This Way, è una lezione di groove. Il brano è forte anche della sessione di fiati di Tom Keenlyside ed esplode negli anni ’80 piena ondata glam rock. Anche in questo singolo Steven Tyler dà il meglio di sé.

Crazy (1994)

Con la power ballad Crazy debutta nel mondo dello spettacolo la giovanissima Liv Tyler, figlia di Steven, che compare nel videoclip ufficiale firmato da Marty Callner.

I Don’t Want To Miss A Thing (1998)

Scritto da Diane Warren e inizialmente destinato a Celine Dion, I Don’t Want To Miss A Thing non può mancare tra i più grandi successi degli Aerosmith, da alcuni criticata anche come la peggior canzone della band per la sua attitudine eccessivamente pop e mainstream.