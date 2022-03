Arrivano alcuni importanti aggiornamenti per quanto riguarda il pagamento di una specifica categoria di supplenti, grazia all’annuncio che è stato diramato direttamente da NoiPA. Dopo la questione cedolino che abbiamo esaminato ad inizio settimana con un altro articolo, infatti, questo sabato occorre concentrarsi sul saldo di alcuni stipendi ancora in sospeso. Se non altro perché la situazione si sbloccherà a breve termine, come abbiamo avuto modo di constatare di recente tramite una nota che farà piacere a tanti.

Riscontri concreti da da NoiPA su pagamento supplenti a marzo

Cosa ci dice esattamente NoiPA a proposito del pagamento degli stipendi destinati ai supplenti a marzo? Premesso che in tanti affermano di non aver ricevuto le quote di dicembre, gennaio e febbraio, la prossima settimana sarà molto importante sotto questo punto di vista. Tutto gravita attorno ad un post apparso di recente su Facebook, secondo cui abbiamo una data specifica che possiamo condividere coi nostri lettori. In riferimento a coloro che attendo quanto gli spetta.

In sostanza, è stato annunciato da NoiPA che Lunedì 28 marzo 2022 è stata fissata in via ufficiale la data di esigibilità per l’accreditamento dei pagamenti relativi all’emissione speciale del 18 marzo 2022. Discorso che, come accennato, va fatto in questo specifico contesto per il personale supplente breve e saltuario, ai quali sono stati aggiunti anche i volontari VV.F. Il tutto, a patto che si tratti di contratti che al 18 marzo 2022 siano stati autorizzati dalle segreterie scolastiche.

Per quanto concerne la tempistica precisa dell’accredito, NoiPA precisa che gli istituti di credito avranno modo di procedere nell’arco delle 24 ore delimitate dal giorno indicato per effettuare il saldo sui singoli conti correnti. Insomma, qualcosa si muove e finalmente ci sarà respiro per tanti italiani a partire dalla prossima settimana qui in Italia.

