Siete amanti di smartwatch sportivi, ma dal design elegante? Quest’oggi, venerdì 25 marzo, potrete acquistare in super offerta lo Xiaomi Mi Watch, nel colore nero e in versione italiana, su Amazon all’incredibile prezzo di 110 euro (invece di 129,99 euro di listino). Il dispositivo è immediatamente disponibile e potete pagarlo in un’unica soluzione oppure in cinque comode rate mensili da 22 euro ciascuna. Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce e, se siete già clienti Prime, la consegna è gratuita e non sono previsti costi aggiuntivi. Detto ciò vediamo insieme quali sono le principali caratteristiche tecniche del wearable del produttore cinese.

Lo Xiaomi Mi Watch, il cui design si presenta leggero, sottile e compatto, è un orologio smart molto interessante, che sfoggia un brillante display AMOLED HD a colori da 1,39 pollici a 326ppi. Sarà possibile personalizzare più di 100 quadranti e basterà una sola carica completa per avere fino a 16 giorni di autonomia. Grazie alla funzione Always-on display, potrete sempre visualizzare l’ora, anche alla luce diretta del sole, oltre alle chiamate in arrivo, alle notifiche, alle informazioni sulla vostra forma fisica e così via. È resistente all’acqua fino a 5ATM (si può indossare sia in piscina che in doccia). Lo Xiaomi Mi Watch è il partner perfetto sia per la vostra giornata lavorativa che per lo sport. Grazie alle 117 modalità per l’attività fisica, al monitoraggio preciso del battito cardiaco, dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) e della qualità del sonno, lo smartwatch si presenta come uno strumento completo per tenere d’occhio la vostra salute e le vostre performance ogni giorno.



La batteria dello Xiaomi Mi Watch offre una durata fino a 16 giorni di autonomia con un utilizzo standard, 22 giorni in modalità lunga durata, e più di 50 ore in modalità sport. Il tempo di ricarica è di 2 ore. Insomma, non fatevi scappare questa fantastica offerta su Amazon al prezzo di 110 euro.

