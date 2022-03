Oggi 25 marzo è una giornata importante per il processo che porterà al nuovo digitale terrestre in due nuove regioni italiane del centro-sud. In particolare, proprio in queste ore, sta partendo il refarming per Abruzzo e parte del Molise: il processo potrebbe portare con sé qualche problema di troppo, almeno in questa primissima fase.

Cos’è il refarming? Si tratta di un processo di riorganizzazione delle frequenze a seguito della necessità di “liberare” la banda 700 per renderla disponibile per gli operatori mobili e le loro connessioni 5G. Come conseguenza, soprattutto le televisioni locali cambiano la loro collocazione e dunque è necessario aggiornare le loro frequenze. Questo tipo di procedura si è già svolto nel nord Italia e in buona parte del centro del nostro paese. Da quest’oggi 25 marzo tocca invece all’Abruzzo ed in particolare a Campobasso per quanto riguarda il Molise (gli altri Comuni inizieranno poi ad aprire la stessa fase).

Cosa potrebbe dunque accadere da questo momento in poi? Come pure accennato, potrebbe capitare che i canali preferiti non siano più visibili nella loro posizione standard. Per ricevere le vecchie emittenti con le nuove frequenze dovrebbe essere necessario un po’ in tutti i casi procedere con una risintonizzazione. anzi in più di qualche caso l’operazione potrebbe essere anche richiesta più volte. Ci sarà una normale fase di assestamento in cui le reti potrebbero non essere raggiungibili ma la situazione dovrebbe pure tornare presto alla normalità.

Il processo di risintonizzazione dei canali attraverso la procedura automatica del televisore o via decoder varia in base alle tipologie di apparecchio in uso. In generale, possiamo dire che bisognerà sempre procedere dalle impostazioni, scegliere la fonte del segnale digitale e dunque far partire la ricerca automatica, e non manuale, dei canali. L’operazione prenderà qualche minuto.

