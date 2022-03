Quando parte l’ascolto di Not The One dei Red Hot Chili Peppers tutto sembra strano, ma non è la prima volta in cui la band di Anthony Kiedis si interfaccia con il suono del pianoforte. Chi ha memoria ricorderà che in By The Way (2002) c’era un traccia, Tear, con le medesime atmosfere che riscopriamo oggi.

Not The One è infatti una dolce ballata romantica in cui Anthony Kiedis e soci non si abbandonano al groove che è tipico delle loro migliori produzioni funk-rock: in questo nuovo singolo i Red Hot Chili Peppers accolgono un pianoforte che domina le sfumature anche quando intervengono il basso di Flea e la batteria di Chad Smith. Not The One è il terzo singolo da Unlimited Love, nuova esperienza discografica della band che vedrà la luce il 1° aprile 2022. Il brano segue Black Summer e Poster Child e si palesa come una delle tante novità che troveremo nell’album in prossima uscita.

Anthony Kiedis ha raccontato la genesi di questa canzone in un’intervista con Zane Lowe:

“Flea ha messo insieme una drum machine e un basso in una canzone nel suo garage coperto di ragnatele. Non era ciò che si sente oggi in Not The One perché il bridge era la strofa e il ritornello era il bridge, ed era completamente invertito. Ogni giorno dopo le prove della band, torno a casa e ascolto quello che abbiamo fatto ripetutamente sperando che accenda qualcosa o che io senta la melodia giusta o qualcosa del genere, qualsiasi cosa. In quel caso, ho iniziato a sentire l’intera canzone mentre tornavo a casa ma completamente invertita dal modo in cui Flea l’aveva arrangiata. Il giorno dopo ho detto: ‘Flea, so che questo non è quello che avevi in ​​mente, ma va bene se canto la strofa sopra il ritornello e il ritornello sopra il bridge?’. Lui ha risposto: ‘Sì, fai quello che vuoi’. Io ero tipo: ’Davvero?’. E Lui: ‘Sì, sì, fai qualunque cosa vuoi’. Aveva scritto una cosa bellissima e pensavo che forse volesse mantenerla così com’era scritta. In quel giorno particolare, lui è stato molto di supporto ed è stato di grande aiuto. Stavo attraversando un mese molto solitario e introspettivo. Mi è venuta in mente questa idea: ‘I think I know who you are, but maybe I don’t. You think you know who I am, but maybe you don’t’. Nelle relazioni intime, in particolar modo, sappiamo che tutti ci presentiamo in un modo e le persone hanno sempre la loro idea, ma cosa accadrebbe se mostrassimo il peggio di noi fin dall’inizio?“.

Unlimited Love e la data in Italia

Per l’uscita di Unlimited Love c’è tanta attesa. Il disco segue The Getaway (2016) dopo 6 anni di silenzio, e per l’occasione i Red Hot Chili Peppers hanno annunciato di aver sperimentato sonorità del tutto inedite per la band. Il 2022, tra l’altro, è l’anno del grande ritorno sul palco con un’unica data in Italia in occasione del Firenze Rocks il 18 giugno, stesso giorno in cui salirà sul palco il rapper ASAP Rocky.

Con Not The One dei Red Hot Chili Peppers scopriamo dunque il lato più introspettivo di una band che in quasi 40 anni di attività ha scritto una delle pagine più importanti del funk rock e del rock alternativo. Unlimited Love, del resto, è l’album che suggella il ritorno di John Frusciante alle chitarre.

Testo

[Verse 1]

I’m not the person that you thought I was

I’m not the one you thought you knew

I’d do most anything to make you think that I’m the one

I do it all to get to you [Verse 2]

You see me as the perfect complement

You think that I’m someone to choose

You see me in a way that makes me want to reinvent

A person I could turn into [Chorus]

Give me the love and I’ll tell you when I’ll wanna come

Give me the love and I’ll tell you when I’ll wanna run

Blue strides are calling and I can’t stop fallin’

Give me thе love and I’ll tell you when I’ll wanna run [Verse 3]

I don’t look likе myself in photographs

Long days of time have been unkind

I miss the you, the one that makes me want to redefine

I’m not the one you fell into

I’m not the one, the one for you [Chorus]

Give me the love and I’ll tell you when I’ll wanna come

Give me the love and I’ll tell you when I’ll wanna run

Blue strides are calling and I can’t stop fallin’

Give me the love and I’ll tell you when I’ll wanna run [Chorus]

Give me the love and I’ll tell you when I’ll wanna come

Give me the love and I’ll tell you when I’ll wanna run

Blue strides are calling and I can’t stop fallin’

Give me the love and I’ll tell you when I’ll wanna run

Traduzione